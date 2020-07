Peníze z exekucí posílala exekutorka i na účet přítele, tvrdí žalobce

Olomouc - Na chod exekučního úřadu, jeho rekonstrukci i na bankovní účet svého přítele posílala podle žalobce bývalá přerovská soudní exekutorka Jitka Studená peníze získané při své exekuční činnosti. Podle žalobce Petra Mazálka zmařila žena vyplácení peněz v 281 exekučních řízeních a způsobila tak škodu přesahující 26 milionů korun. Obžalovaná k soudu nepřišla ani dnes. Souhlasila však s jednáním v její nepřítomnosti, soudce tak policejní eskortu odvolal. Ženě hrozí až 12 let vězení, souzena je v nejpřísnější sazbě kvůli škodě velkého rozsahu.

Obžaloba postihuje jednání šestapadesátileté bývalé přerovské soudní exekutorky při výkonu exekuční činnosti v letech 2009 až 2013. "Přisvojila si cizí věc, která jí byla svěřena a způsobila škodu velkého rozsahu. Jako úřední osoba zároveň nesplnila povinnost vyplývající jí z její pravomoci. Dopustila se tak zločinu zpronevěry a zločinu zneužití pravomoci úřední osoby," uvedl žalobce. Studená podle něj jako jediná rozhodovala o odchozích platbách a výběrech peněžní hotovosti, tato vymahatelná plnění však nevyplácela, ale používala na chod úřadu, na rekonstrukci úřadu v Komenského ulici v Přerově nebo je převáděla na bankovní účet svého přítele, uvedl státní zástupce.

Obžalovaná se dnes soudu opět neúčastnila, ale souhlasila s jednáním v nepřítomnosti. V přípravném jednání byla podle soudce Petra Sušila vyslechnuta čtyřikrát. Své jednání však neobjasnila, odkazovala na to, že nemá přístup do materiálů, které jí byly zabaveny. "Jsem stále ve stejné situaci, od roku 2013, kdy jsem v úřadu skončila, se mi věci stále hůře vybavují," uvedla žena. Policie odmítla, že by se nemohla seznámit se spisem, naplánovány měla prý několik termínů vždy v řádu několika dní, ale nevyužila toho.

Při výslechu obžalovaná nesouhlasila se zajištěním majetku jejího přítele, který podle policie nabyl z neoprávněně získaných peněz. Účet přítele byl podle ní podnikatelský a putovaly sem údajně peníze za provedené práce na úřadu. "Peníze jsem hradila na základě faktur a na základě reálně odvedené práce pro můj úřad," tvrdila bývalá exekutorka.

Svým jednáním poškodila podle žalobce jednotlivce, státní správu i řadu firem. S nárokem na finanční odškodnění se připojilo ministerstvo spravedlnosti, banky či okresní správa sociální zabezpečení. Z firem jde především o pivovarnickou skupinu středomoravských pivovarů PMS Přerov, do které spadá Pivovar Litovel, Pivovar Zubr a Pivovar Holba z Hanušovic.

Rozsáhlý případ mapovali policisté několik let. Na kauzu se zaměřili jihomoravští specialisté z odboru hospodářské kriminality na základě žádosti o změně místní příslušnosti kvůli možné podjatosti jejich kolegů. Ze seznamu exekutorů podle webu profesní komory Studená vypadla v roce 2013, v jejím obvodu ji nahradil jiný exekutor.