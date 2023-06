Peníze na justiční areál vláda schválila, o Národním plánu obnovy nerozhodla

Vimperk (Prachaticko) - Vláda na svém výjezdním zasedání ve Vimperku jednala o několika projektech, které se týkaly především jižních Čech. Schválila tak například 680 milionů korun na výstavbu justičního areálu v Českých Budějovicích. Ve stejném městě vznikne také národní hala pro míčové sporty za 1,3 miliardy korun. Kabinet se zabýval i novým otáčivým hledištěm v Českém Krumlově, stát ale bude nejdříve za deset let. Aktualizaci Národního plánu obnovy, který má zahrnout i žádost o evropskou půjčku, dnes vláda neschválila. K věci se vrátí na příští schůzi.

Justiční areál bude v prostoru bývalých Žižkových kasáren. Jeho zřízení v chátrajícím objektu zvažuje ministerstvo spravedlnosti už od roku 2012. Počítá s rekonstrukcí dvou budov a s jednou novostavbou. Vzniknout má 2297 čtverečních metrů kancelářských ploch pro 180 pracovníků a také 19 jednacích síní. Stát zatím pro program rozvoje justičních sídel vyčlenil celkově 5,7 miliardy korun. Významná část z těchto peněz má pokrýt výstavbu dlouhodobě plánovaného justičního areálu v Ústí nad Labem, která se ale protahuje.

Vedle společného zasedání vlády ve Vimperku měli dnes někteří její členové i individuální program. Premiér Petr Fiala a jihočeský hejtman Martin Kuba (ODS) například v Budějovicích oznámili záměr vybudovat ve městě národní halu pro míčové sporty. Bude v areálu výstaviště, vzniknou i parkovací domy a kongresový hotel. Investory haly budou kraj a město, výstaviště by mělo zaplatit parkovací domy. Hala má být hotová začátkem roku 2028.

Budějovice navštívil rovněž ministr zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL), který oznámil, že pivovar Budějovický Budvar letos odvede do státního rozpočtu 250 milionů korun. Odpovídá to podle něj jeho loňskému zisku. Pivovar výsledky zatím neoznámil. Nekula vyloučil také případnou privatizaci národního podniku, podle něj "není na stole".

Zástupci Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) a Jihočeského kraje při návštěvě Fialy novinářům řekli, že obchvat Českých Budějovic, který bude součástí dálnice D3, by se mohl prodražit až o miliardu korun. Podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS) to bude o více než půl miliardy korun. "Je to (možné zvýšení nákladů) debata, která vyplývá z toho, že nabídka na stavbu byla podaná v roce 2018 a dnes je rok 2023," řekl ČTK hejtman Kuba.

Hejtman dnes také uvedl, že náklady na nové otáčivé hlediště v Českém Krumlově mohou být až dvě miliardy korun. Mělo by být v bývalém zámeckém zahradnictví. Podmínkou je, že se pro stavbu rozhodne vláda, řekl Kuba. "Nutno si ale říct, že to nebude stát ani zítra, ani za rok. Pokud by se pro to vláda, Jihočeský kraj a město České Budějovice rozhodli, tak bude stát nejdřív za deset let. Je třeba k tomu získat pozemky, jsou v soukromém vlastnictví, jednáme s majiteli, jestli by vůbec byly přístupné," řekl hejtman. Stát letos čelí zesílenému tlaku od UNESCO, aby doložil, jak bude problém řešit, řekl ministr kultury Martin Baxa (ODS). Památkáři a UNESCO dlouhodobě kritizují, že točna je v zahradě.

Ministryně obrany Jana Černochová (ODS) navštívila 15. ženijní pluk v Bechyni na Táborsku, chce usilovat o modernizaci jeho techniky. Některá speciální vozidla, která vojáci z Bechyně stále používají, jsou stará i více než 30 let. Armáda postupně modernizuje své vybavení. Například po 45 letech končí s používáním vrtulníků sovětské provenience Mi-24/35. Černochová na dotaz ČTK, zda vyřazené vrtulníky Česko věnuje Ukrajině, přímo neodpověděla.

Po úterním zničení Kachovské přehrady ministerstvo obrany poskytne Ukrajině cisterny pro rozvoz pitné vody, záchranné kruhy nebo čerpadla na špinavou vodu. Pomoc dnes schválila vláda. Ministerstvo zahraničních věcí už v úterý oznámilo, že ministr Jan Lipavský (Piráti) schválil na pomoc Ukrajině deset milionů korun.

Ministr kultury Martin Baxa (ODS) uspěl na jednání vlády s žádostí o zvýšení rozpočtu svého resortu o dotaci na přípravu projektu Evropské hlavní město kultury 2028. Suma by se měla rozdělit do šesti let 2024 až 2029, a to do maximální výše 480 milionů korun. Ve finále jsou Broumov v Královéhradeckém kraji a České Budějovice. Vítěz bude známý 30. června.

Vláda ale dnes neschválila aktualizaci Národního plánu obnovy. Podle Fialy musí zvážit zejména okolnosti půjčky, kterou by si Česko v souvislosti s plánem mohlo vzít. Deník N uvedl, že vláda připravuje žádost o půjčku zhruba 170 miliard korun. "Musíme zvážit všechna rizika, jaká to má, zda jsou všechny projekty v takovém stavu, abychom mohli plnit všechny milníky, všechny podmínky, které využití prostředků má," uvedl premiér. Kabinet podle něj nechce s rozhodnutím dlouho čekat.

Fiala na výjezdním zasedání vlády ve Vimperku také uvedl, že není nutné se obávat rozepří v koalici kvůli možnému usnesení Pirátů, ve kterém by označili setrvání Pavla Blažka (ODS) ve funkci ministra spravedlnosti za ohrožení ústavního pořádku a plnění cílů programového prohlášení vlády. Na stranickém fóru o tom Piráti hlasují v anketě. Předložila ji europoslankyně Markéta Gregorová. Blažkovi vyčítá některé medializované případy, proti kterým by se podle ní měli Piráti jako protikorupční strana vymezit. "Piráti mají v rámci své vnitrostranické demokracie opakovaně nějaké ankety, žádný vliv na koalici to nemá, asi to zrovna nejlepšímu klimatu nepomůže, ale já nemám potřebu to nějak zvlášť komentovat," řekl premiér. Žádné zneužití pravomocí ze strany Blažka nevidí.