Peneři strýčka Homeboye sklidili potlesk publika za film o své historii

Karlovy Vary - Dokument o hudební skupině musí podle jednoho z protagonistů trojice Peneři strýčka Homeboye, Vladimira 518, trochu bolet. Řekl to po premiéře dokumentu, který o legendě české rapové scény natočil Štěpán FOK Vodrážka. Filmu plnému osobních zpovědí, archivních videí a odkrývání i nepříjemných chvil z třicetileté kariéry aplaudoval sál dlouho vstoje poté, co se publikum během projekce častokrát smálo a snímek už při ní oceňovalo.

Raper Orion po dlouhých ovacích řekl, že se přijetí filmu také bál, ale potom, jaké byly reakce diváků, byl až dojatý. Třetím členem kapely a protagonistou snímku PSH Nekonečný příběh je Mike Trafik.

"Když jsem to viděl poprvé, byl jsem trošku zhrozenej. A pak jsem si uvědomil, že se nemůžu zlobit na filmaře, ale že jsem měl žít jinak. Teď už to nezachráním, že bych něco z té doby vystřihl, vystřihnout ze života to prostě nejde. Věci, které jsme zažili a prožili, nebyly vždycky jenom veselý. Myslím si, že to by měla být správná reflexe hudebního dokumentu. Po pravdě všichni muzikanti, který mám rád, jsou úplný hovada," řekl po filmu Vladimir 518.

Snímek se vrací k počátkům kariéry všech tří protagonistů, kdy vyrůstali na pražském sídlišti a fascinovalo je graffiti a také ho tvořili, později začali rapovat. Otevřeně přiznávají zkušenosti s alkoholem a drogami, to, jak bojovali se svými běsy, jak se z hraní po klubech dostávali na větší scény a jak později někteří založili rodiny a pustili se i do podnikání. A protože film chtěli tvůrci natočit také o klučičím kamarádství a o hrdinech, které měli jeho protagonisté v dětství, nechybí v něm záběry z filmů o Vinnetouovi rafinovaně sestříhané Tomášem Elšíkem.

"Míra otevřenosti toho, kam nás kluci pustili, je fakt obdivuhodná. Zároveň je skvělé, že od chvíle, kdy kluci řekli ano, šli do dokumentu opravdu naplno a upřímně. Taková míra autenticity je naprosto jedinečná, jen díky tomu je ten film takový, jaký je. V pár momentech téhle své otevřenosti kluci trochu litovali, ale naštěstí se rozhodli takhle tvrdý a svým způsobem radikální tvar respektovat," říkají autoři Vodrážka, známý pod přezdívkou FOK, a scenárista Petr Cífka.

Tvůrci říkají, že nechtěli dělat oslavný pomník kapely, ale příběh tří kamarádů, které spojily společné zájmy. Producenty celovečerního dokumentu PSH Nekonečný příběh jsou Vratislav Šlajer a Jakub Košťál ze společnosti Bionaut, mimo jiné držitelé ceny Emmy za seriál #martyisdead.