Pendleři při cestách do Rakouska nemusí prokazovat bezinfekčnost, turisté ano

Praha - Lidé pravidelně jezdící do Rakouska za prací, studiem či rodinou nemusí ode dneška prokazovat bezinfekčnost, tedy doklad o očkování proti covidu, prodělání nemoci v posledním půlroce nebo negativní PCR test. Turistům tato povinnost označovaná jako 3G zůstává, uvedlo na twitteru české ministerstvo zahraničí.

Hranice s Rakouskem jsou volně průjezdné pro běžný provoz. Ministerstvo ale na webu upozornilo cestující do této alpské republiky, že přímo na hranicích i v rakouském vnitrozemí mohou narazit na namátkové kontroly. Pokud někdo nemá jeden ze tří vyžadovaných dokladů o bezinfekčnosti, měl by v Rakousku podstoupit test a zůstat v karanténě do doby, než se dozví negativní výsledek. Musí se také předem registrovat. Povinnost prokázat se dokladem o očkování, prodělání nemoci či testem při využívání služeb, například návštěvě restaurací, Rakousko zrušilo od 5. března, ovšem s výjimkou Vídně.

Po dvou letech koronavirové epidemie Česko zrušilo většinu omezení, také většina okolních zemí výrazně rozvolňuje. Ministerstvo zahraničí ale lidi vyzývá, aby si před cestou za hranice zjistili podmínky, které kvůli šíření nákazy platí v konkrétní zemi či oblasti.