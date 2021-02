Pendleři nakonec od pondělí nemusí mít do Rakouska testy na covid

Praha - Povinné testování pendlerů na koronavirus při cestách do Rakouska, které mělo začít v pondělí 1. února, se zatím odkládá. Na twitteru to dnes uvedlo ministerstvo zahraničí. Podmínky tedy zůstávají stejné jako dosud, Češi pravidelně dojíždějící do práce či školy nemusí předkládat testy. Jednání na toto téma budou pokračovat.

Ministerstvo přitom ve čtvrtek avizovalo, že Rakousko od pondělí zavede povinné testování s tím, že testy nebudou smět být starší než 72 hodin.

Přeshraniční pracovníci musejí dokládat negativní testy na covid-19 při cestách do Německa. Zatímco v Sasku pendlerům postačují dva testy týdně, Bavorsko žádá nový rozbor každých 48 hodin. Německo od neděle považuje Českou republiku za vysoce rizikovou oblast, neboť počet nových případů na 100.000 obyvatel za sedmidenní období výrazně přesahuje dvě stovky.

O víkendu i na začátku týdne se tvořily na hranicích s Bavorskem dlouhé kolony, v průběhu týdne už byla situace lepší. Spolková země neuvažuje o změně postoje.