Pendleři budou moci jezdit za prací a zase se vracet každý den

Policisté kontrolují 24. dubna 2020 vozidla projíždějící česko-německým hraničním přechodem Cínovec/Altenberg. Od stejného dne česká vláda povolila cestovat do zahraničí. Při návratu do vlasti se lidé musejí prokázat negativním testem na koronavirus, nebo budou muset jít do dvoutýdenní karantény. ČTK/Hájek Ondřej

Praha - Přeshraniční pracovníci budou moci cestovat od pondělí z Česka za prací a zase se vracet zpět každý den. Jezdit každý den do země, kde studují, budou moci nově také příhraniční studenti. Do Česka navíc budou moci přijet také občané ostatních zemí Evropské unie kvůli práci a vysokoškolští studenti z unijních států. Všichni ale budou muset splnit kvůli epidemii nového koronaviru stanovené podmínky.

Takzvaní pendleři, kteří nespadají pod výjimky, se podle dosavadních pravidel mohli vracet do Česka výhradně po dvou týdnech práce v cizině. V Česku následně museli strávit dva týdny karanténě. Od pondělí budou mít možnost přecházet hranice každý den, budou ale muset pravidelně předkládat negativní PCR test na nemoc covid-19, kterou koronavirus způsobuje.

Při prvním příjezdu do Česka budou pendleři potřebovat negativní test, který nebude starší než čtyři dny. Následně budou předkládat nové testy jednou za dva týdny. Pokud by jej na hranicích neukázali, museli by do dvoutýdenní karantény. Otestovat se budou moci nechat i v Česku a do čtyř dnů výsledek při návratu na hranicích předložit. Testy si budou muset zajistit sami. Stejná pravidla budou platit i pro přeshraniční žáky a studenty.

Nově budou moci do Česka přijet nejdéle na tři dny unijní občané "prokazatelně za účelem výkonu ekonomické činnosti", tedy například na obchodní jednání. Rovněž oni budou muset na hranicích předložit negativní test na covid-19, který nebude starší čtyř dnů.

Na delší dobu budou moci do ČR při splnění stejné podmínky podstoupení testu unijní občané a vysokoškolští studenti, pokud předloží pracovní smlouvu potvrzující ekonomickou činnost v Česku nebo jiný podobný doklad, studenti pak potvrzení o studiu na české vysoké škole. Pro tyto lidi bude platit první dva týdny omezení volného pohybu. Mezi desátým a 14. dnem pobytu v Česku budou muset podstoupit další test na nemoc covid-19.