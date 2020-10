Pence se utká s Harrisovou, zatímco Bílý dům bojuje s covidem-19

Salt Lake City (USA) - Osm dní po první prezidentské debatě se v televizním duelu střetnou také kandidáti na funkci amerického viceprezidenta: současný zástupce hlavy státu Mike Pence a demokratická senátorka Kamala Harrisová. Zejména Pence je podle médií pod velkým tlakem, neboť předvolební kampaní otřásá šíření koronavirové nákazy v nejvyšších patrech americké politiky.

Úřadující 61letý viceprezident se utká s o šest let mladší kandidátkou Demokratické strany ve městě Salt Lake City na půdě vysoké školy University of Utah. Debata začne ve 21:00 místního času (dnes v 03:00 SELČ) a měla by trvat 90 minut. Moderátorkou bude Susan Pageová z deníku USA Today.

Agentura AP ve středu psala o nejočekávanějším viceprezidentském souboji za poslední desetiletí. Nemoc covid-19 necelý týden předtím vyřadila z předvolební kampaně amerického prezidenta Donalda Trumpa a do hry tak vstoupila varianta Penceova dočasného nástupu do čela Spojených států. Viceprezident zároveň do debaty jde v situaci, kdy celostátní průzkumy preferencí ukazují rostoucí náskok demokratického prezidentského kandidáta Joea Bidena.

Koronavirová nákaza zasáhla řadu lidí z prezidentova okolí, Pence však mezi nimi nefiguroval. On i Harrisová ohlásili ve středu negativní testy na virus SARS-CoV-2. Jejich debatu budou provázet mimořádná hygienická opatření, kvůli covidu-19 budou na pódiu v Salt Lake City bariéry z plexiskla.