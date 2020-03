Pence: Jak léčit nemoc z koronaviru bude známo možná už v létě

Washington - Způsob, jakým léčit nemoc vyvolanou novým typem koronaviru, by mohli lékaři znát v létě či na počátku podzimu. Prohlásil to dnes americký viceprezident Mike Pence, který je hlavním koordinátorem v boji proti šíření koronaviru v USA. Riziko, které virus pro Američany představuje, podle Pence zůstává nízké.

"Vakcína by se mohla začít klinicky testovat během příštích šesti týdnů," uvedl Pence. K dispozici podle něj bude ale nejdříve na konci tohoto roku či na začátku příštího. "Terapeutická léčba, jež uleví lidem, kteří se koronavirem nakazili, by mohla být ale k dispozici už do léta nebo na počátku podzimu," dodal.

Riziko, že se Američané nakazí novým typem koronaviru, je podle amerického viceprezidenta nadále nízká. V pondělí Spojené státy informovaly o úmrtí pěti pacientů na nemoc COVID-19, celkem tam mají již šest obětí. Všechny pochází ze státu Washington na západním pobřeží země, které je nákazou nejvíce zasaženo.

Spojené státy uvažují o zavedení zákazu vstupu do země pro obyvatele některých zemí postižených koronavirem. Podle Pence ještě dnes zavedou Itálie a Jižní Korea kontroly na svých letištích. Cestující z těchto zemích budou i v USA podle něj podrobeni "stoprocentní" kontrole.

Farmaceutická společnost Pfizer mezitím oznámila, že už identifikovala určité antivirové látky, které mají potenciál brzdit šíření koronaviru v těle. Nyní se látky analyzují a společnost doufá, že by na konci března mohla mít k dispozici výsledky, které by ukázaly, zda jsou látky v boji s koronavirem skutečně účinné.