Praha - Společnost Penam z koncernu Agrofert koupila jediného akcionáře čelního českého výrobce pečiva United Bakeries, společnost UB Holding, ovládanou lucemburskou rodinnou firmou Moulins de Kleinbettingen. ČTK o tom dnes informoval Penam. Nákup bude posuzovat Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, cenu transakce firma nezveřejnila. Koncern Agrofert vlastnil ještě loni na začátku roku tehdejší vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš (ANO). V únoru kvůli zákonu o střetu zájmů vložil své akcie do svěřenských fondů.

Agrofert se již jednou o nákup United Bakeries snažil, z fúze však nakonec sešlo a neuskutečněná transakce měla soudní dohru.

"Jsme rádi, že jsme dosáhli dohody o spojení United Bakeries s naší společností. Podle našeho názoru je to nutný krok k zachování dlouholeté tradice české pekárenské výroby v prostředí velmi náročného a konkurenčního trhu. Doufáme, že tímto krokem budeme schopni zajistit dlouhodobou perspektivu obou společností," uvedl předseda představenstva Penam Jaroslav Kurčík. Vztahy s obchodními partnery a zaměstnanci by měly pokračovat v nynější podobě.

Penam v ČR provozuje 11 pekáren a čtyři mlýny, převážně na Moravě. Loni měl tržby 3,6 miliardy korun. United Bakeries má více než 1000 zaměstnanců pracujících ve 13 pekárnách v ČR, většina výrobních kapacit je v Čechách. Za loňský rok firma vykázala tržby 2,2 miliardy korun. Společnost vyrábí pečivo například pod značkami Delta, Odkolek nebo Cerea.

Podle agrárního analytika Petra Havla Penam ovládá zhruba 30 procent českého trhu, v některých segmentech ještě více, United Bakeries kolem 15 procent. Jde tak podle něj o jedničku a dvojku na českém trhu. České pekárenské umění je podle Havla jedinečné, a to i světově. "Jestliže je někde vytvořená takováhle jedinečnost, tak tento typ monopolizace, byť to jako monopol nemusí být posuzováno, něco z pestrosti ubírá," řekl ČTK. Na druhou stranu může podle něj budoucí velký podnik lépe tlačit na obchodní řetězce ohledně cen, pekaři by tak mohli mít vyšší obraty. V současnosti jsou podle něj prodejní ceny základního pečiva dodávaného do řetězců podhodnocené.

Agrofert usiloval o spojení United Bakeries se svým Penamem už v roce 2010. Agrofert tehdy zaplatil zálohu 100 milionů korun, jenže v roce 2013 spojení padlo. Transakci sice schválil Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, odmítl ji ale schválit slovenský antimonopolní úřad. Agrofert pak po pekárnách požadoval vrácení stomilionové zálohy. Loni v dubnu rozhodl Vrchní soud v Praze, že United Bakeries musí Agrofertu zálohu vrátit, a to i s úroky. United Bakeries se dovolaly k Nejvyššímu soudu, letos v létě ale své dovolání stáhly. Nyní Agrofert kupuje pouze českou společnost.

United Bakeries je přední pekárenská skupina ve střední Evropě. Vznikla spojením největších českých skupin Delta Pekárny a Odkolek. Loni v lednu pekárny ovládla přes své firmy lucemburská společnost Moulins de Kleinbettingen, která již dříve část akcií United Bakeries držela. Předtím pekárny ovládali bratři Jaroslav a Marko Paříkovi.

Agrofert je největším subjektem v českém zemědělství a potravinářství, dvojkou v chemickém průmyslu a významným hráčem v lesnictví a médiích. Loni zaměstnával zhruba 33.000 lidí, z toho 22.000 v ČR