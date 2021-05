Penalty jsme netrénovali, řekl trenér Villarrealu Emery po triumfu v EL

Gdaňsk (Polsko) - Přestože fotbalisté Villarrealu ve finále Evropské ligy porazili Manchester United 11:10 v dramatickém penaltovém rozstřelu a všichni hráči "Žluté ponorky" včetně brankáře Gerónima Rulliho skórovali, podle trenéra Unaie Emeryho se pokutovým kopům na tréninku speciálně nevěnovali. Středeční zápas v Gdaňsku skončil po 90 minutách i prodloužení 1:1 a rozhodl ho až "nekonečný" rozstřel. Poté co uspělo všech 20 hráčů do pole, museli jít kopat brankáři. Rulli pokus proměnil a pak vychytal gólmana United Davida de Geu.

"V této sezoně jsme nepracovali na penaltách v tréninku, ale hráči byli fantastičtí. Je úžasné, že všichni dali gól. Jsme hrdí, zasloužili jsme si vyhrát," řekl Emery novinářům. "Penalty nejsou loterie. Musíte mít silnou hlavu, abyste vystřelili ve chvíli maximálního tlaku," přidal španělský kouč.

Stal se čtyřnásobným šampionem Evropské ligy a novým rekordmanem. Navázal na triumfy z let 2014 až 2016 s FC Sevilla. Emery se v historické trenérské tabulce soutěže osamostatnil před Italem Giovannim Trapattonim.

"Myslím, že klíčem je tvrdě pracovat, vnímat Evropskou ligu jako něco důležitého a přesvědčit o tom svoje hráče. Je třeba respektovat tuto soutěž, každého soupeře i sebe sama," prohlásil Emery.

Zatímco se Sevillou i Villarrealem ve finále vždy uspěl, v roce 2019 na lavičce Arsenalu podlehl Chelsea. "Vítězství nad Manchesterem United je satisfakce, ale pro klub. Stejně jako byly předchozí výhry se Sevillou. S Arsenalem jsme to nezvládli, ale z finále proti Chelsea jsem se hodně poučil a možná mi to pomohlo letos," uvedl devětačtyřicetiletý trenér.

Villarreal prošel sezonou EL bez jediné porážky a získal první významnou trofej v klubové historii. Španělský celek předtím dokázal ovládnout jen někdejší Pohár Intertoto v letech 2003 a 2004. "V Evropské lize jsme byli úplně dokonalí. Od prvního okamžiku," prohlásil Emery.

Jeho svěřenci si díky středečnímu triumfu zajistili účast v příštím ročníku elitní Ligy mistrů. Ze španělské ligy se jim to nepovedlo, protože obsadili až sedmé místo. "Myslím, že tuhle soutěž si všichni užijeme. Chtěl jsem vyhrát Evropskou ligu, ale také být v Lize mistrů. Oslavíme tento úspěch s fanoušky a svými rodinami," těšil se Emery.

Rulli si scénář finále EL nedokázal představit ani v nejdivočejších snech

Ani ve svých nejdivočejších snech si brankář Villarrealu Gerónimo Rulli nedokázal představit scénář finále Evropské ligy s Manchesterem United. Argentinský fotbalista v jedenácté sérii dramatického penaltového rozstřelu skóroval a poté vychytal svůj gólmanský protějšek Davida de Geu. Při vlastním pokusu prý Rulli úplně "vypnul".

Středeční utkání v Gdaňsku skončilo po 90 minutách i prodloužení 1:1. Poté co v rozstřelu uspělo všech 20 hráčů do pole, museli jít kopat brankáři. Rulli jednadvacátou penaltu finálového večera proměnil a následně vyrazil De Geovu střelu.

"Ani ve svých absolutně nejdivočejších snech jsem si nedokázal přestavit, že takhle vyhrajeme rozstřel a získáme trofej. Že dám gól z poslední naší penalty a chytím poslední jejich? Nikdy," citoval Rulliho web UEFA.com.

Když zahrával svůj pokutový kop, vůbec nepřemýšlel. "To by bylo nejhorší. Prostě jsem vystřelil z posledních sil, co mi v takovém zápase zbyly. Opravdu netuším, jak jsem to udělal. K vědomí jsem přišel až ve chvíli, kdy byl míč v síti," přiznal gólman Villarrealu.

Do role hrdiny se ale nepasoval. "V každém zápase dělám to samé, jednoduše se připravuju, jak nejlépe dovedu, a nechám na hřišti všechno," prohlásil devětadvacetiletý Rulli, který v uplynulém ročníku španělské ligy dělal dvojku Sergiu Asenjovi, ale v EL nastupoval pravidelně. "Neskutečný konec skvělé sezony" dodal bývalý hráč San Sebastianu, Montpellieru a Estudiantes.