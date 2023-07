Penalizace za výměnu motoru vzala Tänakovi šanci na úspěch v Estonské rallye

Tartu (Estonsko) - Reálné vyhlídky exmistra světa Otta Tänaka na výrazný úspěch v oblíbené Estonské rallye vzaly ještě před samotným startem za své, protože domácí pilot do soutěže vstoupil s pětiminutovou penalizací. Obdržel ji za vynucenou výměnu motoru ve svém vozu Ford Puma po technických problémech v dnešním shakedownu, který tradičně předcházel večernímu startu první rychlostní zkoušky. V ní Tänak zvítězil, ale v průběžném pořadí je předposlední.

"Nemáme jinou možnost než vyměnit motor. Je to frustrující začátek rallye, asi nejhorší, jaký mohl být, ale je to fakt. Od samého počátku nás to dostalo do velké nevýhody," konstatoval šéf týmu M-Sport Richard Millener na webu šampionátu.

Penalizace představuje pro mistra světa z roku 2019 Tänaka komplikaci v boji o druhé místo v šampionátu. Po sedmi závodech sezony jej od něj na čtvrté pozici dělí jen bod, seriál suverénně vede Fin Kalle Rovanperä. Tänak Estonskou rallye vyhrál v letech 2014, 2018, 2019 a také 2020, kdy byla poprvé součástí mistrovství světa. Následující dva ročníky ovládl Rovanperä.

V zahajovací rychlostní zkoušce zvítězil Tänak o šest desetin sekundy před Britem Elfynem Evansem a Finem Esapekkou Lappim.

Výsledky Estonské rallye - po 1. rychlostní zkoušce:

1. Evans, Martin (Brit./Toyota Yaris) 3:03,1, 2. Lappi, Ferm (Fin./Hyundai i20) stejný čas, 3. Rovanperä, Halttunen (Fin./Toyota Yaris) -0,1, 4. Neuville, Wydaeghe (Belg./Hyundai i20) -1,0, 5. Kacuta, Johnston (Jap., Ir./Toyota Yaris) -2,6, 6. Suninen, Markkula (Fin./Hyundai i20) -3,9, ...38. Kohn, Woodburn (ČR, Brit./Ford Fiesta) -20,5.