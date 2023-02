PEN klub apeluje na vládu, aby nezvyšovala DPH na knihy

Praha - České centrum Mezinárodního PEN klubu se obrátilo na vládu, poslance a senátory otevřeným dopisem s výzvou, aby stát nezvyšoval daň z přidané hodnoty (DPH) na knihy. V Česku se od roku 2015 na knihy uplatňuje snížená sazba DPH ve výši deset procent, je ale jednou z nejvyšších v Evropě. Vláda změnu DPH u některých služeb a zboží zvažuje. Premiér Petr Fiala (ODS) dnes ale dal najevo, že zvýšení DPH na knihy a noviny nepodpoří, protože kabinet nechce ohrozit vzdělanost ani nezávislou žurnalistiku.

PEN klub v dopise, který má ČTK k dispozici, uvádí, že případné zvýšení daně na knihy by bylo v rozporu s postupem Evropské unie, která prostřednictvím svých orgánů a institucí otevírá cestu k zavedení nulové sazby DPH na knihy.

"Knižní trh již nemá smysluplnou možnost kompenzovat zvýšení DPH nárůstem koncové ceny pro občany, aniž by to mělo velmi negativní dopady na dostupnost knih a schopnost občanů se k těmto knihám dostat," uvádí PEN klub. Proti zvyšování DPH na knihy v minulých týdnech protestovaly také Svaz knihkupců a nakladatelů ČR, Cech nakladatelů a Obec překladatelů.

"Pokud by skutečně nastalo zvažované zvýšení DPH na knihy v rámci zvyšování či sjednocování sazeb DPH, byla by DPH na knihy v ČR nejvyšší v Evropě s výjimkou Dánska, které však celý objem takto vybrané DPH vrací zpět do rozvoje knižního trhu," uvedl PEN klub. Zvýšení DPH by podle něj vedlo k zúžení nabídky knih a k jejich snížené dostupnosti pro příjmově slabší skupiny obyvatel. "V důsledku by to pak vedlo k dalšímu rozevírání nůžek a posilování fragmentace naší společnosti, což si nikdo z nás nepřeje," stojí v dopise vládě. Součet negativních dopadů zvýšení DPH na knihy by podle Českého PEN klubu značně převýšil přínos z výběru této daně.

Premiér v lednovém rozhovoru s ČTK uvedl, že ekonomičtí experti nyní propočítávají dopady případných změn. Osobně si myslí, že dvě sazby by prostředí zpřehlednily, zjasnily a přinesly by větší stabilitu. V dnešním rozhovoru pro Deník nicméně uvedl, že sazba na knihy a noviny by se zvedat neměla - vláda podle něj nemá v úmyslu nic, co by ohrozilo nezávislou žurnalistiku a vzdělanost. "Touto cestou jít nechceme," řekl Fiala. Zdůraznil, že v úvahách o změnách DPH existují různé varianty, pro žádnou zatím není rozhodnuto.

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) podle médií uvažuje o tom, že místo dvou snížených sazeb 10 a 15 procent by měla být od příštího roku pouze jedna, ve výši 13 nebo 14 procent. Nová jediná snížená sazba by měla existovat vedle základní sazby DPH ve výši 21 procent, která platí pro většinu zboží a služeb. Při zvažování změny se vláda podle Fialy také posoudí příklady některých zemí, které DPH na určité produkty dočasně snížily nebo zrušily, pak ale samy zjistily, že dopady na rozpočet jsou příliš vysoké.