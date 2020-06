Pelta u soudu odmítl vinu i způsobení škody, zastal se Jansty

Praha - Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta u soudu odmítl vinu v kauze sportovních dotací ministerstva školství. Zdůraznil, že jeho počínáním nevznikla nikomu žádná škoda. Zastal se také svého spoluobžalovaného, šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty. Obžaloba Peltu viní ze čtyř různých trestných činů včetně podplacení a navedení ke zneužití pravomoci. Hrozí mu až 12 let vězení.

Státní zástupce Ondřej Trčka tvrdí, že Pelta se přes svou milenku, tehdejší náměstkyni ministerstva Simonu Kratochvílovou, dostával v roce 2017 k zákulisním informacím o rozdílení dotací. Společně pak údajně proces rozdělování ovlivňovali ve prospěch nejen FAČR, ale také lidí, s nimiž se Peltovi vyplatilo udržovat dobré vztahy.

"Odmítám, že bych se cítil vinen. Žádný z těch skutků, které mi klade za vinu obžaloba, jsem neudělal, nezpůsobil, nevznikla nikomu žádná škoda. Po třech letech jsem rád, že mám konečně možnost předstoupit před soud, abych mohl ty věci vysvětlit a očistit své jméno," prohlásil Pelta u pražského městského soudu.

Zkritizoval to, že orgány činné v trestním řízení informovaly "za hranou" o jeho soukromí, a předem kvůli tomu odmítl odpovídat na dotazy státního zástupce. "To šmírování v bytě, to byl normální Pentagon na tom Senovážným," podotkl v narážce na odposlechy pořízené v bytě na pražském Senovážném náměstí, kde se scházel s Kratochvílovou.

V úvodu výpovědi Pelta líčil svou roli ve sportovním prostředí, v němž se podle něj po pádu Sazky sváděl "nelítostný boj" o majetky. "Já jsem byl zásadní člověk pro sociální smír. Já jsem vždycky říkal, že když se nedomluvíte se mnou, nedomluvíte se s nikým," popsal. "Jedinej vliv, kterej máte, je ten, že pro ten sport můžete sehnat peníze," vysvětlil.

Řekl, že chtěl vždycky jednat s politiky na nejvyšší úrovni, protože se cítil jako "ministr sportu". "My jsme byli dva kluci, který si to brali za svý. Mirek (Jansta) měl basket, já jsem byl šéf Sparty a teď mám Jablonec," uvedl. Jansta podle něj sedí na lavici obžalovaných neoprávněně.

Po svém zadržení v květnu 2017 strávil Pelta měsíc ve vazbě. Soud ho propustil poté, co rezignoval na svou funkci šéfa FAČR.