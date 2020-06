Pelta popřel, že přes Kratochvílovou ovlivňoval rozdílení dotací

Praha - Bývalý předseda Fotbalové asociace ČR (FAČR) Miroslav Pelta dnes na dotaz soudkyně uvedl, že neovlivňoval spoluobžalovanou náměstkyni ministerstva školství Simonu Kratochvílovou při rozdělování dotací. Řekl, že se s ní bavil "o různých věcech". Vyjádřil přesvědčení, že na informace o rozdělování peněz pro sport měl nárok. Soudkyně ho pak konfrontovala s úryvky některých odposlechů.

"Kdybych měl tu vazbu - jak tady říkal pan státní zástupce, že jsem něco ovlivňoval - tak bych nedopadl tak, že jsem dostal míň, a ne víc," podotkl Pelta. Narážel tak na skutečnost, že expertní komise ministerstva původně pro FAČR schválila v únoru 2017 státní podporu 543 milionů. Obžaloba uvádí, že Pelta pak pro asociaci nezákonně vymohl o 19,8 milionu korun navíc, a to na základě toho, že od Kratochvílové neoprávněně zjistil výši schválené částky.

Pelta tvrdí, že se částku dozvěděl nikoliv z telefonátu od Kratochvílové, ale už předtím na zasedání Národní rady pro sport, kde návrh "rozdal nějaký úředník". Soudkyně pražského městského soudu Lenka Cihlářová ho ale upozornila na přepis jejich rozhovoru, který se uskutečnil až po radě. "Co vám sdělovala, když jste to měl vědět už z rady? Proč vám to volala potom a vy jste byl z čísel překvapený?" ptala se Pelty. "Vnímám to tak, že děkujete obžalované Kratochvílové za to, že vám to řekla a že s tím můžete něco dělat," podotkla.

Pelta uvedl, že přepis musí být vytržený z kontextu. "Nedává mi to logiku," řekl. "Mně taky ne," kontrovala soudkyně. Kratochvílové Pelta mimo jiné sdělil "to byla klika, žes mi to řekla". "Možná jsem tím myslel, že mi to řekla na národní radě," vysvětloval dnes.

Fotbalový boss také poznamenal, že ve sportovním prostředí existuje určitý způsob komunikace. "Vy jste nekomunikoval se zástupci sportu, ale ministerstva," upozornila ho Cihlářová. "Vy jste teda opravdu úředník," řekla mu také, když si postěžoval na některé administrativní postupy. "Já jsem sportovec," odpověděl.

Systém rozdělování dotací byl podle Pelty "absolutně nevhodný". "Byl jsem naštvanej, že nám vzali kompetenci. O investicích do sportu musí rozhodovat sportovní prostředí, protože ví, co potřebuje," prohlásil. "Ty investiční programy nejsou jednoduchý. My jsme makali, makali, makali, a pak si to vzali úředníci," popsal.

Na dotaz soudkyně, zda mohl do procesu rozdělování nějak zasahovat i po podání a hodnocení žádostí, uvedl, že "určitě". Pak doplnil, že záleží na tom, v jaké fázi. Na policii přitom podle Cihlářové dříve vypověděl, že po odevzdání žádosti už do věci nemohl zasahovat nikdo kromě ministerstva. "Informace jsem mohl dostávat určitě. Bez nich nemůžete vytvářet jakékoliv materiály, rozpočty," doplnil dnes u soudu.

Obžaloba klade Peltovi za vinu i to, že svou milenku Kratochvílovou podplatil poskytnutím bytu v centru Prahy, kde se společně domlouvali na rozdělování investičních dotací jednotlivým subjektům, s nimiž chtěl mít Pelta dobré vztahy. Muž dnes popřel, že by šlo o utajené místo jejich schůzek.

"Byla to pro ni náhradní varianta bydlení na překlenovací období. Její manžel o tom věděl. I paní ministryně to věděla," řekl. Podle jeho verze potřebovala Kratochvílová ubytovat poté, co musela na přání ministryně Kateřiny Valachové (ČSSD) narychlo opustit byt, který spolu předtím sdílely. Pelta tvrdí, že mu náměstkyně hradila nájem, a to v hotovosti.