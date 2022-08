Pelosiová přijela do Malajsie, tisk spekuluje o zastávce na Tchaj-wanu

Kuala Lumpur - Předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová přicestovala dnes ráno do Malajsie, kde bude jednat s premiérem Ismailem Sabrim Yaakobem. Americká politička je na cestě po Asii a podle nejmenovaných představitelů americké a tchajwanské vlády navštíví po Malajsii i Tchaj-wan, ačkoliv to není uvedené v oficiálním programu. Podle tchajwanských médiích by na ostrov mohla Pelosiová přicestovat dnes večer či v noci místního času, uvedla agentura AP.

Fotogalerie

Podle tchajwanských médií by měla Pelosiová přicestovat na ostrov právě z Malajsie, americká politička by měla v Tchaj-peji přespat. To, že se Pelosiová chystá navštívit Tchaj-wan, potvrdily stanici CNN dva zdroje z americké a tchajwanské vlády. Pokud by se tak stalo, tak by Pelosiová byla nejvyšší americkou představitelkou, jež navštívila Tchaj-wan za posledních 25 let.

V oficiálním programu cesty po Asii, která začala v pondělí v Singapuru, není tchajwanská zastávka zmíněna. Podle itineráře by Pelosiová měla navštívit po Malajsii Jižní Koreu a Japonsko.

Neoficiální plány americké političky vzbudily velkou nevoli v Pekingu, který považuje Tchaj-wan za vzbouřené území. Čína uvedla, že její armáda nebude nečinně přihlížet, pokud Pelosiová ostrov navštíví. Již dříve Čína uvedla, že by návštěva měla těžký dopad na vzájemné vztahy s USA.

Mluvčí americké rady pro národní bezpečnost Bílého domu John Kirby v pondělí uvedl, že rozhodnutí o návštěvě Tchaj-wanu záleží jen na Pelosiové a cesta nemění dlouhodobou politiku USA. Kirby také poukázal, že v minulých letech ostrov navštívili i další američtí zákonodárci. Vyjádřil však obavu, že Peking by mohl použít návštěvu americké političky jako záminku pro odvetné kroky, například vojenské cvičení u Tchaj-wanu. "Pokud se předsedkyně (Pelosiová) rozhodne pro návštěvu a Čína se pokusí vyvolat krizi či jinak zvýšit napětí, tak to bude zcela odpovědnost Pekingu," podotkl americký ministr zahraničí Antony Blinken, podle kterého se USA zachovají zodpovědně a nebudou přispívat k eskalaci napětí.