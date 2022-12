Pellegrino ve sprintu lyžařů v Davosu jako první v sezoně porazil Klaeba

Davos (Švýcarsko) - Italský běžec na lyžích Federico Pellegrino jako první v této sezoně Světového poháru dokázal porazit norského fenoména Johannese Hösflota Klaeba. Ve sprintu volnou technikou v Davosu před ním zvítězil o 15 setin sekundy. Ženám po týdnu opět vládla Švýcarka Nadine Fähndrichová. Česká reprezentace podle původního plánu závody v Davosu vynechala.

Klaebo dosud vyhrál všechny čtyři závody, do kterých nastoupil, včetně sprintů v Ruce a Lillehammeru. Nyní po návratu do SP po nemoci našel poprvé přemožitele, poté co jej Pellegrino předstihl ve strhujícím finiši v cílové rovince. Dvaatřicetiletý Ital oplatil Klaebovi porážku z Lillehammeru a vybojoval 17. individuální triumf v kariéře. Všechny slavil ve sprintu, z toho jen jednou klasickou technikou. Třetí skončil Lucas Chanavat z Francie, v Davosu nestartoval lídr SP Paal Golberg z Norska. Klaebo si za ním upevnil druhé místo.

Fähndrichová navázala na triumf z Beitostölenu, kde se sprintovalo klasickou technikou. Sedmadvacetiletá vicemistryně světa ze sprintu dvojic zvítězila s náskokem 24 setin před celkovou vítězkou SP z předminulé sezony Jessicou Digginsovou z USA. Třetí skončila Švédka Johanna Hagströmová, jež o setinu porazila vedoucí ženu průběžného pořadí Tiril Udnes Wengovou z Norska.

Závody v Davosu jsou generálkou na Tour de Ski. Prestižní seriál odstartuje 31. prosince v jiném švýcarském středisku Val Münsteru. Posledním předvánočním závodem pro obě kategorie bude nedělní dvacítka volně s intervalovým startem.

SP v běhu na lyžích v Davosu - sprint volně: Muži: 1. Pellegrino (It.) 2:14,31, 2. Klaebo (Nor.) -0,15, 3. Chanavat (Fr.) -1,25, 4. E. Northug (Nor.) -1,83, 5. Anger (Švéd.) -5,50, 6. Clugnet (Brit.) -13,39. Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů): 1. Golberg (Nor.) 756, 2. Klaebo 537, 3. Pellegrino 500, 4. Nyenget (Nor.) 426, 5. Jouve (Fr.) 400, 6. Musgrave (Brit.) 379, ...9. Novák 355, 53. Černý 110, 87. Šeller 56, 130. Fellner (všichni ČR) 12. Ženy: 1. Fähndrichová (Švýc.) 2:36,24, 2. Digginsová (USA) -0,24, 3. Hagströmová (Švéd.) -0,32, 4. T.U. Wengová (Nor.) -0,33, 5. Pärmäkoskiová (Fin.) -3,17, 6. Stensethová (Nor.) -9,28. Průběžné pořadí SP (po 9 z 32 závodů): 1. T. U. Wengová 787, 2. Digginsová 638, 3. Karlssonová (Švéd.) 588, 4. Pärmäkoskiová 553, 5. Fähndrichová 492, 6. Hennigová (Něm.) 492, ...34. Beranová 180, 42. Janatová 139, 67. Antošová 72, 100. P. Nováková 8, 102. A. Nováková (všechny ČR) 6.