Pellegrino ve sprintu lyžařů v Davosu jako první v sezoně porazil Klaeba

Davos (Švýcarsko) - Italský běžec na lyžích Federico Pellegrino jako první v této sezoně Světového poháru dokázal porazit norského fenoména Johannese Hösflota Klaeba. Ve sprintu volnou technikou v Davosu před ním zvítězil o 15 setin sekundy. Ženám po týdnu opět vládla Švýcarka Nadine Fähndrichová. Česká reprezentace podle původního plánu závody v Davosu vynechala.

Klaebo dosud vyhrál všechny čtyři závody, do kterých nastoupil, včetně sprintů v Ruce a Lillehammeru. Nyní po návratu do SP po nemoci našel poprvé přemožitele, poté co jej Pellegrino předstihl ve strhujícím finiši v cílové rovince. Dvaatřicetiletý Ital oplatil Klaebovi porážku z Lillehammeru a vybojoval 17. individuální triumf v kariéře. Všechny slavil ve sprintu, z toho jen jednou klasickou technikou. Třetí skončil Lucas Chanavat z Francie, v Davosu nestartoval lídr SP Paal Golberg z Norska. Klaebo si za ním upevnil druhé místo.

Fähndrichová navázala na triumf z Beitostölenu, kde se sprintovalo klasickou technikou. Sedmadvacetiletá vicemistryně světa ze sprintu dvojic zvítězila s náskokem 24 setin před celkovou vítězkou SP z předminulé sezony Jessicou Digginsovou z USA. Třetí skončila Švédka Johanna Hagströmová, jež o setinu porazila vedoucí ženu průběžného pořadí Tiril Udnes Wengovou z Norska.

Závody v Davosu jsou generálkou na Tour de Ski. Prestižní seriál odstartuje 31. prosince v jiném švýcarském středisku Val Münsteru. Posledním předvánočním závodem pro obě kategorie bude nedělní dvacítka volně s intervalovým startem.