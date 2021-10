Pelicans v NBA prohráli i potřetí, Satoranský poprvé nenastoupil

Anthony Edwards z Minnesoty zakončuje přes Nickeila Alexander-Walkera z New Orleans. (snímek z 23. října 2021)

Anthony Edwards z Minnesoty zakončuje přes Nickeila Alexander-Walkera z New Orleans. (snímek z 23. října 2021) ČTK/AP/Andy Clayton-King

New York - Basketbalisté New Orleans zažívají těžký vstup do nového ročníku a bez zraněné hvězdy Ziona Williamsona prohráli v NBA i potřetí. Na palubovce Minnesoty podlehli 89:96, český reprezentant Tomáš Satoranský tentokrát neodehrál ani minutu.

New Orleans po třináctibodové ztrátě z první půle po přestávce zabralo a třetí část ovládlo v poměru 26:15. Závěr už však opět patřil domácím Wolves, kteří se v posledních sedmi minutách vyrovnali i s absencí vyfaulovaného Karla-Anthonyho Townse

Minnesotě pomohlo k výhře i 30 ztrát New Orleans. O sedm z nich postaral s 30 body nejlepší střelec Pelicans Brandon Ingram. "Přesně víme, kde máme problém. A já jsem bohužel jeho součástí," prohlásil Ingram.

Prvního triumfu v nové sezoně se dočkal Dallas, který k výhře 103:95 v Torontu dotáhl Luka Dončič s 27 body, 12 přihrávkami a devíti doskoky. Dramatický duel v Indianě rozhodovalo proti Miami až prodloužení, po němž se domácí radují z výhry 102:91.

Ve výborných výkonech pokračuje Chicago, které doma zdolalo Detroit 97:82 a ovládlo všechna tři utkání. Drtivé výhry 134:105 proti Phoenixu se dočkal Portland, zatímco Los Angeles Clippers nepomohlo ani 41 bodů Paula George a při absenci Kawhiho Leonarda prohráli doma s Memphisem 114:120.