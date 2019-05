Pelhřimovský festival čeká výzva extrémního sportovce

Pelhřimov - Jednapadesátiletý Richard Štěpánek, kteří přišel po nehodě o ruku, je jediným handicapovaným sportovcem, který zvládl extrémní závod 1000 Miles Adventure. Trasu ze západu Čech na východ Slovenska ujel na kole, koloběžce a ušel pěšky. V plánu má jako jediný sportovec zdolat trasu třemi způsoby znovu, jen v opačném směru. Už mu chybí jen chůze a koloběžka. Ke zdolávání nejen fyzických překážek motivuje ostatní prostřednictvím přednášek i knihy, kterou vydal. Motivující je i jeho výzva připravená pro letošní 29. ročník festivalu Pelhřimov město rekordů a kuriozit, který bude 7. a 8. června.

"Nechtěl jsem dělat žádnou charitu, pořád se na něco vybírá. Chtěl jsem pro lidi udělat to, že by mohli udělat něco pro sebe a svoje okolí," řekl Štěpánek. Na pelhřimovský festival vyrazí 6. června z obce Prace na Brněnsku, kde žije. Pojede na koloběžce. Trasu dlouhou 175 kilometrů chce zdolat za necelé dva dny. Na stejně dlouhou dobu by se lidé podle jeho výzvy Den jinak měli pokusit udělat něco pro sebe - odložit cigaretu, zapomenout na alkohol, odložit mobil a být se svými blízkými, jít do nemocnice číst knížky dětem.

Těžkou nehodu, při které ho srazil opilý řidič, přežil v roce 1999. Musel se učit znovu chodit, mluvit i dýchat, ztratil levou paži. Neztratil ale touhu žít, kterou později předával po dohodě s lékaři dalším pacientům na jednotkách intenzivní péče. Jeho postoj k životu vyjadřuje i název knihy, kterou napsal - Vzdát můžeš až zítra. Ani po vážném úrazu z jeho života nezmizel sport, kterému se před ním jako sportovní instruktor a taneční choreograf věnoval. Nyní je znovu instruktorem, učí jízdu na koloběžce i zdravé a s výrobcem koloběžek spolupracuje na jejich vývoji.

Koloběžky, na kterých běžně jezdí, si budou moci lidé na pelhřimovském festivalu vyzkoušet. Součástí jeho programu bude i letos vyhlášení rekordmana roku, kuriozity roku a uvedení do rekordmanské síně slávy. Ocenění si vítězové převezmou při galavečerech, které budou 7. a 8. června na Masarykově náměstí.

Rekordmany roku budou skifaři Dušan Macháček a Aleš Nejedlo, kteří jako první na světě zdolali na skifu po Vltavě a Labi 850 kilometrů z Prahy do Hamburku. Organizátoři ocení také Sylvu Knedlovou, která si za katedru stoupla poprvé před 66 lety a stále učí, výrobce náročně vyvedené ocelové dýky Alexandra Pospíšila nebo české hasiče, kteří loni u příležitosti 100. výročí vzniku Československa předvedli v Praze největší ručně ovládanou fontánu. Do rekordmanské síně slávy bude uveden herec Josef Dvořák a sportovci Štěpánka Hilgertová, Václav Chalupa a Jaromír Jágr. Oceněný bude i Jan Kučera, který je mimořádně aktivní v rozšiřování registru dárců kostní dřeně.