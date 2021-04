Pelhřimovské muzeum rekordů má i kuriózní velikonoční exponáty

Pelhřimov - Pelhřimovské Muzeum rekordů a kuriozit letos rozšířilo svoji sbírku velikonoční předmětů o pomlázku upletenou z kovových špon. Mezi exponáty vztahujícími se k Velikonocům nechybí ani největší keramické vejce v Čechách nebo pomlázka z vydřích vousů. Muzeum, které zřizuje Agentura Dobrý den, uzavřela opatření proti koronaviru. Ohrožený je i festival rekordů, který agentura spravující české rekordy, pořádá vždy v červnu. Pravděpodobně ho ale stejně jako loni nahradí on-line akce, případně akce pro omezený počet návštěvníků, řekl ČTK ředitel Agentury Dobrý den Miroslav Marek.

"Asi bychom to udělali jako loni, kdy jsme jeden týden dělali každý den jeden rekord," řekl Marek. Rekordmani svůj um předváděli na zahradě sídla agentury za přítomnosti nejvýše 50 lidí. Letos by podobný týden rekordů mohl začít 7. června . Festival rekordů a kuriozit byl na pelhřimovské Masarykovo náměstí plánovaný na 12. června. "Když to konzultujeme s kýmkoli, kdo něco pořádá, nikdo nemá víru v to , že by v té době už šlo akce uspořádat," řekl Marek. Náměstí je podle něho prostorem, kde nejde regulovat počet návštěvníků.

Kdy budou moci lidé do muzeí, také není jasné. V tom pelhřimovském na ně čeká i největší keramické vejce vážící 20 kilogramů, které na výšku měří 67,5 centimetru. Asi 46 metry drátu ho odrátoval dráteník Petr Musil z Dobřichovic.

Pomlázka upletená z osmi dostatečně dlouhých vysoustružených špon je součástí expozice českých Nej teprve několik týdnů. Vyrobil ji Jaroslav Vichr, je dlouhá 128 centimetrů a pletená tradičním způsobem splétání.

Za vznikem některých velikonočních kuriozit stojí snaha o dobrou věc, uvedl Marek. "Svazek obcí Podoubraví a Občanské sdružení Sobíňov uspořádaly akci Velikonoční cesta k varhanám, při které obyvatelé obce navázali na stromořadí 1669 metrů dlouhého hada z vejdumků – vyfouknutých vajíček," řekl Marek. Chtěli tak zviditelnit snahu o záchranu 260 let starých varhan.

V pelhřimovském Muzeu rekordů je k vidění kromě řady velikonočních kraslicových rarit třeba i klasická, avšak téměř šestimetrová pomlázka z vrbových prutů. V kontrastu s ní je vystavená pomlázka dlouhá 53,1 milimetru upletená z osmi kočičích chlupů. Jen o málo delší je pomlázka s vydřích vousků, kterou zdobí zelená mašle z hedvábí. Podle Marka trvala výroba asi tři hodiny a při práci bylo nutné používat mikroskop.

Agenturu Dobrý den koronavirová opatření citelně zasáhla už loni, i když to ze začátku sezony vypadalo na nejlepší sezonu v historii muzea, která se píše od roku 1994. Vstupné v muzeu je jedním z hlavních zdrojů příjmů agentury, následují ho poplatky za registraci rekordů, kterých také výrazně ubylo.