Pelhřimov - Malé muzeum Bible v obci Starý Pelhřimov, která je součástí Pelhřimova, získalo unikátní 29 metrů dlouhý 200 let starý svitek tóry vytvořený z desítek zvířecích kůží. Muzeu ji věnovala americká nadace God’s Ancient Library, která v Izraeli nakupuje staré svitky a předává je školám a muzeím po celém světě. Pro pelhřimovské muzeum, které vystavuje asi 600 výtisků bible, je to první skutečná tóra, i v rámci České republiky je to mimořádně vzácná věc, řekl novinářům ředitel muzea Vladislav Donát.

Darovaný svitek je psaný na pergamenu z 57 kusů hovězích kůží. Byl napsaný na začátku 19. století ve východní Evropě, možná v Sudetech, řekl Donát. Patřil zřejmě chudší židovské komunitě, protože byl vícekrát opravován. U bohatších komunit bylo běžné nahrazovat původní svitek novým. Dnes by pořízení takového svitku stálo asi dva miliony korun, řekl Donát.

Vyřazené svitky se rituálně zazdívaly v synagoze. Do Izraele se většina z nich dostala společně s lidmi, kteří z Evropy prchali před nacismem. Nadace, kterou založili Ken a Barbara Larsonovi, je v Izraeli nakupuje již několik let a předává je teologickým školám a muzeím. Už jich rozdala 61, v Evropě nadace obdarovala vedle pelhřimovského muzea už jen berlínskou náboženskou komunitu a moskevskou teologickou školu.

Tóra, neboli knihy Mojžíšovy, je první částí Starého zákona. Podle Donáta jich byla velká část během nacismu zničena a většinu těch, které se podařilo zachránit, prodalo Československo v 60. letech do Londýna. "Dnes jich je v Praze asi přes 100, pak je ještě pár míst, kde svitek mají, třeba v Olomouci," řekl Donát. Získaná tóra podle něho bude k vidění v muzeu i na výstavách. První bude asi za měsíc v Humpolci.

Malé muzeum Bible ve Starém Pelhřimově vzniklo v roce 2016 jako unikátní soukromá sbírka. Od dubna do října do něj mohou návštěvníci denně, přes zimní sezonu po telefonické domluvě. Expozice vytvořená při občanském sdružení Biblický teologický seminář má nyní 595 biblických textů psaných 92 jazyky. Nejstarší v muzeu jsou Spisy svatého Augustina z roku 1506. Výtisk Bible Melantrichovy pochází z roku 1549 a Bible kralické z roku 1587. Vedle literárních památek najdou návštěvníci v muzeu i soudobé výtisky, včetně zajímavostí, jako je bible v Brailleově písmu pro nevidomé.

Návštěvníci si v muzeu také mohou vyzkoušet, jakými způsoby bible v průběhu staletí vznikala. Mohou se zapojit do jejího ručního přepisu a zkusit psát původními biblickými jazyky, hebrejštinou a řečtinou. Další možností je přepisování husím brkem a inkoustem a tisk na replice středověkého tiskařského lisu.