Peking slibuje tvrdou odpověď na návštěvu tchajwanského viceprezidenta v USA

Peking - Čína tvrdě odsoudila nynější návštěvu tchajwanského viceprezidenta Williama Laie ve Spojených státech a slíbila tvrdou odpověď. Peking Laie označil za "potížistu". Jeho návštěvu ve Spojených státech vnímá jako další pokus Tchaj-wanu o získání nezávislosti. Čína ostrov, který funguje od roku 1949 de facto nezávisle, považuje za součást svého území. Podle tchajwanských úřadů Lai New Yorkem jen projíždí na své cestě na inauguraci paraguayského prezidenta Santiaga Peni, napsaly agentury AFP a Reuters.

Lai je favoritem prezidentských voleb, které se na Tchaj-wanu uskuteční v lednu. Do New Yorku přiletěl v sobotu večer a ve středu, při zpáteční cestě z Paraguaye, má v plánu zastavit se v San Francisku. Čína jeho cestovní plán kritizovala už dříve, dnes čínské ministerstvo zahraničí slíbilo "podrobně sledovat" Laiovu cestu a "chránit suverenitu a integritu svého území".

"Čína se rozhodně staví proti jakékoli formě oficiálních kontaktů mezi Spojenými státy a Tchaj-wanem a důrazně nesouhlasí s tím, aby separatisté, kteří vedou kampaň za nezávislost Tchaj-wanu, mohli cestovat do Spojených států," uvedl podle AFP mluvčí čínského ministerstva zahraničí.

Laie po příjezdu do newyorského hotelu vítali jeho příznivci, kteří mávali tchajwanskými vlajkami, píše Reuters. "Jsem rád, že jsem dorazil do Velkého jablka, symbolu svobody, demokracie a příležitostí," napsal Lai v příspěvku na sociální síti X, dříve zvané Twitter. Velké jablko (Big Apple) je označení užívané pro New York. Použil také sousloví "tranzitní program", které je v souladu s prohlášeními tchajwanských úřadů, že USA nejsou cílem jeho cesty.

Čína považuje Tchaj-wan za svou provincii a vyzývá ostatní země světa, aby nejednaly s tchajwanskými představiteli, a nebudily tak zdání, že uznávají samostatnost ostrova. Loni v srpnu navštívila Tchaj-wan tehdejší předsedkyně americké Sněmovny reprezentantů Nancy Pelosiová, na což Čína reagovala rozsáhlými vojenskými manévry. Letos v březnu ostrov navštívila také předsedkyně české Poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová.

Paraguay, kam aktuálně Lai míří, patři mezi skupinku převážně malých států v Karibiku, Latinské Americe a Tichomoří, které uznávají Tchaj-wan jako samostatný stát. Evropská unie i Spojené státy a s nimi většina světa respektují politiku jedné Číny.