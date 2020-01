Peking kvůli koronaviru ruší akce spojené s novoročními oslavami

Peking - Peking ve snaze zabránit dalšímu šíření nového koronaviru odvolal všechny velké akce spojené s oslavami lunárního Nového roku, jehož příchod připadá na sobotu. Týká se to i tradičních poutí. Úřad čínské metropole pro turistiku uvedl, že se tím snaží omezit shromažďování lidí a že zdraví má přednost, informovala agentura DPA.

Koronavirem se v Číně doposud nakazilo asi 620 lidí, 17 jich zemřelo. Všechny případy úmrtí jsou hlášeny z provincie Chu-pej, jejíž hlavní město Wu-chan, které je v Číně páté největší, je ode dneška uzavřené. Nefunguje v něm veřejná doprava ani spojení do dalších částí země. Místní úřady požádaly obyvatele, aby nikam nevyjížděli, pokud to není nezbytně nutné. Podobná opatření přijalo i několik dalších měst.

Na svátky kolem lunárního Nového roku se přitom obvykle na cesty za příbuznými po celé Číně, ale i do zahraničí, vydávají stamiliony lidí. Státní železniční společnost dnes uvedla, že od pátku bude lidem vracet v plné výši peníze za nevyužité jízdenky.

Lidé v Wu-chanu, uzavřeném kvůli konoraviru, vykoupili obchody

Lidé v jedenáctimilionovém čínském Wu-chanu, který úřady uzavřely ve snaze zastavit šíření nového koronaviru, vykoupili obchody a stáhli se do svých domovů. Dnes o tom informují světová média. Do pátého největšího města Číny, které je považováno za ohnisko nákazy, nejezdí linkové autobusy ani trajekty.

Ministerstvo dopravy dnes vyzvalo dopravce, aby autobusům mířícím do Wu-chanu nařídili vrátit se zpět do místa, odkud vyjely. Spoje, které měly do tohoto města zajíždět, se mu mají vyhýbat. Ve městě nefunguje veřejná doprava, lidé z Wu-chanu, který platí za klíčové obchodní a dopravní centrum v čínském vnitrozemí, nemohou odcestovat vlakem ani letadlem. Letecká doprava do města ještě zcela přerušena nebyla, některé společnosti ale lety odřekly.

Lidé z obchodů vykoupili jídlo a z lékáren ochranné roušky a motoristé podle britského listu The Guardian obklopili benzinové pumpy, protože se mezi nimi rozšířily zprávy, že jeho zásoby docházejí. Na ulicích je jen málo chodců a řada rodin zrušila plánované návštěvy související s oslavami lunárního Nového roku, který připadá na 25. ledna. Jeden z místních obyvatel, kterého cituje britská BBC uvedl, že má pocit, "jako by přišel konec světa". Jiní lidé uvedli, že správci v jejich domech dezinfikují výtahy. Ruší se divadelní představení, výstavy a další akce, při kterých se shromažďují davy lidí. Podobná opatření jako Wu-chan přijala i nedaleká města Chuang-kang a E-čou, také je lidé nemají opouštět, pokud to není nezbytně nutné.

Místní úřady vyzývají obyvatele Wu-chanu, aby nepropadali panice, protože ve městě jsou v současnosti "dostatečné zásoby jídla, léků a dalších potřeb". Státní média zpravodajství o opatřeních ve Wu-chanu podávají tak, že jeho obyvatelé vedou boj pro dobro země. Lidé jsou ale k oficiálním informacím nedůvěřiví, protože vláda v uplynulých týdnech tvrdila, že virus není vážný a že se dá zvládnout.

V důsledku nákazy novým typem koronaviru zemřelo od konce loňského roku 17 lidí, všichni v provincii Chu-pej, jejímž je Wu-chan hlavním městem. Čínské úřady dnes informovaly, že nejmladší oběti bylo 48 let, nejstarší 89 roků. Šlo většinou o lidi v pokročilém věku trpící nějakou chronickou nemocí, jako je třeba Parkinsonova choroba nebo cukrovka. Virus pocházel z trhu s mořskými plody ve Wu-chanu a od začátku letošního roku je uzavřený.

Virus se šíří mezi lidmi, protože se jím nakazili příbuzní nemocných i zdravotníci, kteří se o ně starali. Nicméně BBC uvádí, že rozklíčovat, jak se nákaza mezi lidmi přenáší, je jednou ze zásadních otázek týkající se současného výskytu koronaviru. Napadá plíce a zpočátku se projevuje teplotou a kašlem. Pacienti mohou být dýchaviční a mít i další dýchací potíže.

Nákaza se kromě Číny doposud objevila v Jižní Koreji, Japonsku, Thajsku, na Tchaj-wanu a mimo Asii ve státě Washington na severozápadě USA. Úřady v Hongkongu dnes oznámily, že ve dvou prázdninových táborech vybudují zařízení, kde by byli v karanténě lidi, kteří přijdou do styku s pacienty nakaženými novým typem koronaviru. Čínská státní televize dnes informovala, že počet nakažených stoupl na 620.

Cestující a posádka letadla, které brzy ráno dorazilo z Wu-chanu na římské letiště Fiumicino, prošli kontrolou, zda nemají symptomy nákazy koronavirem. Šlo o součást opatření, jež ve snaze zabránit šíření viru přijaly tento týden italské úřady.