Pekhart se k fotbalové reprezentaci na zápas s Izraelem nevrátí

Plzeň - Útočník Tomáš Pekhart se pro nedělní zápas Ligy národů s Izraelem k české fotbalové reprezentaci nevrátí. Hráč Legie Varšava měl sice po úterním pozitivním testu na koronavirus další dva následné odběry negativní, ale trenérovi Jaroslavu Šilhavému zatím není k dispozici. FAČR o případu nadále jedná s UEFA a věří, že by se Pekhart mohl připojit na závěrečné listopadové utkání ve středu se Slovenskem.

"Jsme nadále v intenzivní komunikaci s UEFA a řešíme ten případ. Nicméně pro zítřejší zápas se Tomáš k týmu zpátky nepřipojí," řekl na on-line tiskové konferenci v Plzni mluvčí reprezentace Petr Šedivý.

Pekhart měl v pondělí na srazu týmu v Praze negativní test, o den později mu ale další odběr vyšel pozitivně a přišel o středeční přípravné utkání v Německu. Jednatřicetiletý hráč musel do izolace a zdálo se, že o zbytek srazu přijde. Ve čtvrtek ale kontrolní test přinesl negativní výsledek stejně jako páteční další odběr. Vedení asociace se nyní snaží s UEFA vyjednat, aby se Pekhart mohl vrátit k mužstvu. Pro zápas s Izraelem se to nepovede.

Vedle Pekharta vypadl kvůli koronaviru z týmu sparťan David Pavelka, který měl pozitivní test v pondělí. Už před srazem vyřadil covid-19 ze hry brankáře Filipa Nguyena a trojici slávistů Jan Bořil, Ondřej Kúdela a Lukáš Provod.

Oproti předchozím dvěma srazům ale koronavirus zatím zasáhl reprezentaci méně. V září po výhře 3:1 na Slovensku musel původní výběr kvůli dvěma pozitivním testům u členů realizačního týmu do karantény a proti Skotsku hrálo narychlo složené nové mužstvo pod vedením zastupujícího trenéra Davida Holoubka. V říjnu pak během srazu postupně vypadlo sedm hráčů včetně kouče Šilhavého.

"Tentokrát to bylo před srazem. Nominovali jsme hráče a omluvenek bylo hodně. Nicméně potom, když dáte dohromady nominaci a zůstane vám pohromadě po celý sraz, je to výhoda. S těmi dvěma hráči jsme samozřejmě taky počítali, ale to už je prostě teď asi odraz doby, že musíme v některých věcech improvizovat," uvedl Šilhavý.