Pekhart má výron kotníku a jeho start v odvetě se Slavií je nejistý

Praha - Fotbalista Legie Varšava Tomáš Pekhart utrpěl při rozcvičce před čtvrtečním úvodním utkání 4. předkola Evropské ligy na Slavii výron v kotníku. Podle trenéra polského šampiona Czeslawa Michniewicze je jeho start v domácí odvetě za týden nejistý. První zápas skončil remízou 2:2.

Český útočník měl v Edenu nastoupit v základní sestavě, při rozcvičce před zápasem ho ale nešťastně zranil vlastní spoluhráč Filip Mladenovič. Dvaatřicetiletý reprezentant tak utkání proti svému bývalému klubu jen sledoval z tribuny.

"Tomáš má problém poté, co nešťastně uklouzl přes Mladenovu nohu. Podvrtnul si kotník. Nevím, zda bude k dispozici do čtvrteční odvety," citoval klubový web Michniewicze. "Mladen odehrál celý zápas se zakrvavenou nohou, ale zvládl to," dodal kouč Legie. Před utkáním mu kvůli zranění vypadl také záložník Bartosz Slisz a během duelu odstoupil další středopolař Kasper Skibicki.

Legia měla v neděli nastoupit k ligovému zápasu s týmem Termalica Nieciecza, vedení klubu si ale duel vzhledem k odvetě se Slavií odložilo. Varšavský tým nehrál domácí soutěž už před odvetou 3. předkola Ligy mistrů s Dinamem Záhřeb, v níž prohrál 0:1 a vypadl. Slavia si pro změnu nechala odložit ligový zápas s Olomoucí před odvetou s Ferencvárosem Budapešť, přes který nakonec rovněž nepřešla.