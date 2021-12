Pekarová Adamová: Kompetenční žaloba by mohla být podána rychle

Praha - Designovaný premiér Petr Fiala (ODS) už chystá kompetenční žalobu na prezidenta Miloše Zemana, kvůli tomu, že nechce jmenovat Jana Lipavského (Piráti) ministrem zahraničí. V pořadu Otázky Václava Moravce to řekla předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová. Žaloba by podle ní mohla být podaná Ústavnímu soudu do Vánoc s žádostí o její zrychlené projednání. Předseda Pirátů Ivan Bartoš stále věří, že prezident jmenuje vládu jako celek, důvody pro odmítnutí Lipavského označil v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News za "naprosto smyšlené". Podle předsedkyně poslaneckého klubu ANO a končící ministryně financí Aleny Schillerové je ale jedinou šancí ustavit kabinet bez Lipavského.

Sestavení kompetenční žaloby není podle Pekarové Adamové jednoduché. "Pan premiér Fiala na ní velmi intenzivně se svými spolupracovníky pracuje. Je připravována tak, aby mohla být velmi rychle podána," řekla.

Bartoš zopakoval, že Lipavský je jediným kandidátem koalic Spolu (ODS, KDU-ČSL, TOP 09) a Pirátů se STAN do čela ministerstva zahraničí. Lipavský podle něho reprezentuje program koalice. "Vláda by měla být jmenována kompletně včetně všech ministrů," uvedl předseda Pirátů. Za klíčové pro další kroky pak pokládá pondělní Zemanovo jednání s Fialou (ODS), kompetenční žaloba je podle Bartoše ve hře.

Možnosti dalšího postupu ale Bartoš nekonkretizoval. Na dotaz, zda bude vláda ustavena příští týden, odpověděl, že bude záležet na výsledku schůzky prezidenta s designovaným premiérem. "Stále věřím, že pondělní schůzka může do věci přinést jasno," uvedl. Kabinet by měl podle lídra Pirátů, jenž se má stát ministrem místního rozvoje, vzniknout co nejdříve. "Já počítám s tím, že bude jmenována vláda jako celek, respektive, že bude řešení, které povede k tomu, abychom měli tu vládu co nejrychleji," uvedla předsedkyně Sněmovny Pekarová Adamová. Zmínila i variantu, že prezident by mohl ustoupit.

Schillerová označila spor za politický, na rozdíl od politiků nastupující vlády míní, že Zeman nepostupuje v rozporu s ústavou. Podle Schillerové je nutné, aby Česko mělo stabilní vládu s důvěrou Sněmovny, a je nepřijatelné, aby se čekalo se výsledek kompetenčního sporu. "Takže podle mého názoru zítra (v pondělí), se stejně nedozvíme nic jiného, než že ta vláda vznikne a vznikne bez Jana Lipavského," řekla Schillerová v debatě na CNN Prima News.

Končící ministr průmyslu a obchodu a dopravy Karel Havlíček (ANO) v Otázkách Václava Moravce uvedl, že i kdyby dal Ústavní soud v případném kompetenčním sporu zapravdu Fialovi, neví, kdo by Zemana donutil jmenovací akt podepsat. Pekarová Adamová v takovém případě zmínila možnost ústavní žaloby na prezidenta pro hrubé porušení ústavy, pro niž by se ale musela najít v obou parlamentních komorách třípětinová většina hlasů.

Zeman zveřejnil své stanovisko k Lipavskému v pátek. Vyčítá mu nízkou kvalifikaci nebo odtažité vztahy k Izraeli a visegrádské čtyřce (Česko,Slovensko, Polsko, Maďarsko). Lipavský opakovaně odmítl tvrzení, že s těmito zeměmi nechce spolupracovat. Na Univerzitě Karlově absolvoval bakalářské studium. Prezident tvrdí, že mu ústava neukládá povinnost, aby akceptoval každý návrh, který je mu předložen. Předsedové ODS, KDU-ČSL, TOP 09, Pirátů a STAN se už v pátek shodovali na nutnosti podání kompetenční žaloby, aby byly jasně vymezeny ústavní pravomoci prezidenta při jmenování ministrů.