Pegulaová vyřadila v Montrealu Šwiatekovou, druhé semifinále přerušil déšť

Montreal/Toronto - Americká tenistka Jessica Pegulaová získala v semifinále turnaje v Montrealu letos podruhé skalp světové jedničky Igy Šwiatekové. V duelu, v němž měly obě soupeřky problémy s udržením vlastního podání, zdolala třetí hráčka žebříčku WTA polskou favoritku 6:2, 6:7, 6:4. Druhé semifinále mezi Jelenou Rybakinovou z Kazachstánu a Ljudmilou Samsonovovou z Ruska se v sobotu neodehrálo kvůli dešti. Zápas byl přeložen na dnešek, kdy by měl začít v 19:30 SELČ. Po pauze se pak uskuteční finále.

Pegulaová uspěla proti Šwiatekové ve třetím vzájemném utkání v této sezoně podruhé a celkovou bilanci vzájemných zápasů upravila na 3:5. Polku porazila na lednovém United Cupu, ve finále v Dauhá naopak neuspěla.

Šwiateková, jež v osmifinále přešla přes Karolínu Muchovou, v Montrealu třetí třísetový duel v řadě nezvládla. V úvodním setu si ani jednou neudržela podání a poprvé na servisu uspěla až v úvodním gamu druhé sady. Pak ale opět čtyřikrát selhala, v podobném stylu však pokračovala i soupeřka a za stavu 5:4 nedokázala duel dopodávat.

Tie-break druhého setu získala po obratu Šwiateková, která od stavu 2:4 vyhrála pět míčků v řadě. V rozhodujícím setu naopak koncovku zvládla lépe Pegulaová. Od stavu 2:4 vyhrála čtyři gamy za sebou a po dvou a půl hodinách proměnila první mečbol.

Do finále elitního turnaje WTA 1000 postoupila Pegulaová potřetí v kariéře. Devětadvacetiletá Američanka zaútočí na třetí singlový titul v kariéře po triumfu ve Washingtonu (2019) a Guadalajaře (2022).

Sinner a De Minaur si v Torontu zahrají o první titul z turnaje Masters

Ve finále tenisového turnaje Torontu se utkají Ital Jannik Sinner a Australan Alex de Minaur. Oba mohou získat poprvé titul z podniku kategorie Masters.

Sedmý nasazený Sinner porazil v sobotním semifinále dvakrát 6:4 Američana Tommyho Paula, který ve čtvrtfinále vyřadil světovou jedničku Španěla Carlose Alcaraze. Turnajová dvanáctka De Minaur zdolal Španěla Alejandra Davidoviche 6:1, 6:3.

"Byl to boj, " řekl po zápase s Paulem Sinner, který odvrátil osm z 11 brejkbolů. "Hrál skvěle a já na konci taky. Při mečbolu jsem se modlil a díky bohu, že jsem vyhrál ve dvou (setech)," uvedl jednadvacetiletý italský tenista.

Sinner už hrál finále na turnaji Masters dvakrát v Miami, ale letos ani předloni neuspěl. Pro De Minaura bylo dosud největším úspěchem už semifinále.

"To je panečku týden. Je to pro mě průlom. Vždycky jsem věděl, že to v sobě mám a je skvělé to předvést a být ve finále," řekl čtyřiadvacetiletý Australan, který se Sinnerem prohrál všechny čtyři dosavadní zápasy.

