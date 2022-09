Pedersen vybojoval na Vueltě třetí etapový vavřín, dál vede Evenepoel

Talavera de la Reina (Španělsko) - Dánský cyklista Mads Pedersen vyhrál ve finiši 19. etapu Vuelty. Jezdec stáje Trek-Segafredo si připsal třetí triumf v tomto ročníku a upevnil si první místo v bodovací soutěži. Celkově dál vede Belgičan Remco Evenepoel.

Pedersen ovládl závěrečný spurt před Britem Fredem Wrightem, druhým mužem bodovací soutěže, a Giannim Vermeerschem z Belgie. "Dneska bylo hodně těžké peloton kontrolovat, ale tým to zvládl skvěle," pochválil Pedersen, jak tým zlikvidoval pokusy o únik a připravil mu pozici pro spurt. "Tři vítězství je víc, než pro co jsme si sem přijeli, takže super. Zítřek (sobotu) musíme prostě dojet a pak v Madridu uvidíme, jak to bude," dodal.

Dvaadvacetiletý Evenepoel dnes dojel ve stejném čase jako jeho největší rivalové. Před víkendovými závěrečnými etapami vede před Španělem Enricem Masem o 2:07 minuty a má na dosah premiérové vítězství na Vueltě.

V sobotu čeká peloton předposlední 181 km dlouhá etapa s pěti vrchařskými prémiemi, v níž bude mít Mas poslední šanci zaútočit na červený dres. Ten drží Evenepoel už od šesté etapy. V neděli závod vyvrcholí dojezdem do Madridu, v němž se už tradičně neútočí.

S předčasným koncem na Vueltě se těžko smiřuje vítěz předchozích tří ročníků Primož Roglič. Slovinec, který odstoupil ze závodu ve středu kvůli zraněním z úterního pádu, z něj viní Wrighta, s nímž se srazil v závěru 16. etapy.

"Okolnosti toho pádu jsou nepřijatelné. Nezpůsobil ho špatný stav silnice nebo zanedbaná bezpečnost, ale chování jezdce. Nemám oči vzadu, jinak bych jel jinudy. Wright přijel zezadu a vyrazil mi řídítka z rukou. Neměl jsem šanci nějak reagovat," uvedl dnes Roglič na webu svého týmu Jumbo-Visma.

Slovinský cyklista sice neutrpěl po karambolu v cílové rovince žádnou zlomeninu, ale byl hodně odřený. Před odstoupením figuroval na druhém místě celkového pořadí se ztrátou půldruhé minuty na Evenepoela.

Cyklistický závod Vuelta - 19. etapa (Talavera de la Reina - Talavera de la Reina, 138,3 km):

1. Pedersen (Dán./Trek-Segafredo) 3:19:11, 2. Wright (Brit./Bahrajn Victorious), 3. Vermeersch (Belg./Alpecin-Deceuninck), 4. Turner (Brit./Ineos Grenadiers), 5. Teunissen (Niz./Jumbo-Visma), 6. Koch (Něm./Bora-hansgrohe), 7. Goldstein (Izr./Israel-Premier Tech), 8. García (Šp./Kern Pharma), 9. López (Kol./Astana-Kazachstán), 10. Van Baarle (Niz./Ineos Grenadiers) všichni stejný čas, ...121. Řepa (ČR/Kern Pharma) -15:28.

Průběžné pořadí: 1. Evenepoel (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl) 73:18:23, 2. Mas (Šp./Movistar)-2:07, 3. Ayuso (Šp./SAE Emirates) -5:14, 4. López -5:56, 5. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -6:49, 6. Almeida (Portug./SAE Emirates) -7:14, 7. Arensman (Niz./DSM) -8:09, 8. O'Connor (Austr./AG2R-Citroën) -9:34, 9. Urán (Kol./EF Education-EasyPost) -9:46, 10. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -12:03, ...73. Řepa -2:54:24.