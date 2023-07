Pedersen jako první na Tour předčil ve spurtu Philipsena, Cavendish odstoupil

Limoges (Francie) - Dánský cyklista Mads Pedersen vyhrál v hromadném spurtu osmou etapu Tour de France. Na druhé místo odsunul Belgičana Jaspera Philipsena, který v letošním ročníku triumfoval už třikrát a vede bodovací soutěž.

Do finiše v závěru 201 kilometrů dlouhé trasy v Limoges už nezasáhl nejúspěšnější spurtér v historii závodu Mark Cavendish. Osmatřicetiletý Brit dnes po pádu odstoupil s poraněným pravým ramenem a svou poslední Tour v kariéře nedokončí. Přišel tak o možnost vybojovat 35. etapové vítězství ve slavném závodě, kterým by překonal belgickou legendu Eddyho Merckxe, s nímž se dělí o rekord.

V čele průběžného pořadí je nadále obhájce vítězství Dán Jonas Vingegaard, který má náskok 25 sekund před svým největším soupeřem Slovincem Tadejem Pogačarem.

Všechny tři dosavadní hromadné dojezdy ovládl Philipsen, ale tentokrát ho za sebou udržel Pedersen. Mistr světa z roku 2019 navázal na jedno etapové vítězství z loňského ročníku a načal čtvrtou desítku triumfů v kariéře.

Alespoň jednu etapu vyhrál na čtvrté Grand Tour po sobě (letos jednu na Giru d'Italia a loni tři na Vueltě), což dokázal naposledy Cavendish v letech 2010 a 2011.

"Ráno nebylo jasné, jestli to dneska bude únik nebo se bude spurtovat. Vypadalo to, že týmy se spurtéry nechtěly, aby někdo ujel, takže jsem byli v klidu. Kluci to pak skvěle rozjeli a i v tom dlouhém sprintu mi jely nohy dobře," pochvaloval si člen stáje Lidl-Trek po etapě, kterou navzdory horku peloton urazil průměrnou rychlostí přes 47 km/h.

"Na konci se to zvedalo a opravdu to bolelo. Jasper musel předvést parádní spurt zezadu, když se dostal takhle blízko. Byla to fuška, ale nezáleží, jestli vyhrajete o dva metry nebo centimetr," prohlásil Pedersen.

Pár kilometrů před cílem upadl Simon Yates a dojel se ztrátou 47 sekund na vítěze. V průběžném pořadí klesl ze čtvrtého na šesté místo.

Nedělní devátá etapa bude opět příležitostí pro vrchaře. Přes 182 kilometrů dlouhý úsek zakončí stoupání na sopku Puy de Dome, kam se peloton Tour vrací po 35 letech.

Rekordman Cavendish na Tour po pádu skončil, 35. etapové vítězství už nepřidá

Pro britskou cyklistickou hvězdu Marka Cavendishe skončila poslední Tour de France v kariéře předčasně po pádu v dnešní osmé etapě. Rekordní sbírku etapových triumfů na slavném závodu osmatřicetiletý spurtér již nerozšíří. S 34 vyhranými etapami se dělí o první místo v historické tabulce s belgickou legendou Eddym Merckxem.

Cavendish upadl po kolizi v zadní části pelotonu zhruba 60 kilometrů před cílem etapy. Člen stáje Astana se držel na zemi s bolestivou grimasou za pravé rameno. Pak nastoupil do doprovodného vozidla a se svou čtrnáctou účastí na Tour se rozloučil.

"Jeli jsme vzadu po prvním dnešním stoupání a před námi došlo ke srážce. Někdo změnil směr a 'Cav' do něj narazil a spadl. Bylo to docela zlé. Zůstal jsem s ním, abych viděl, jak na to je. Nemohl pokračovat," řekl Cavendishův kolega z týmu Astana Ital Gianni Moscon serveru cyclingnews. "Dost ho to bolelo. Nebylo moc o čem mluvit. Snad to s ním nebude moc špatné. Je to pro nás smutný den. Byla to chaotická etapa se spoustou nehod. Tady jsem dostal pět kilometrů před cílem ránu," uvedl.

Pádem a zraněním vyvrcholila série Cavendishových zklamání na letošní Tour. O den dříve těsně prohrál ve finiši s Belgičanem Jasperem Philipsenem, který zatím kraluje hromadným dojezdům a připsal si už třetí vítězství. Cavendish v předchozích etapách zakončených spurtem obsadil páté a šesté místo.

Mistr světa v závodu s hromadným startem z roku 2011 už na konci května oznámil, že po této sezoně cyklistickou kariéru uzavře. Během ní vybojoval 162 vítězství, víc jich získal jen Merckx (275).

Cyklistický závod Tour de France - 8. etapa: Libourne - Limoges (201 km):

1. Pedersen (Dán./Lidl-Trek) 4:12:26, 2. Philipsen (Belg./Alpecin-Deceuninck), 3. Van Aert (Belg./Jumbo-Visma), 4. Groenewegen (Niz./Jayco-AlUla), 5. Eekhoff (Niz./Dsm-firmenich), 6. Coquard (Fr./Cofidis) všichni stejný čas.

Průběžné pořadí: 1. Vingegaard (Dán./Jumbo-Visma) 34:09:38, 2. Pogačar (Slovin./SAE Team Emirates) -25, 3. Hindley (Austr./Bora-hansgrohe) -1:34, 4. Rodríguez (Šp./Ineos Grenadiers) -3:30, 5. A. Yates (Brit./SAE Team Emirates) -3:40, 6. S. Yates (Brit./Jayco-AlUla) -4:01.