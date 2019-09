Pedersen jako první Dán ovládl cyklistický šampionát na silnici

Harrogate (Británie) - Mads Pedersen se stal překvapivě jako první dánský cyklista mistrem světa v elitním závodě s hromadným startem. Lídr českého týmu Zdeněk Štybar skončil v dešti v britském Harrogate po šesti a půl hodinách v sedle třináctý. Mimořádně náročný závod, který pořadatelé zkrátili kvůli velmi nevlídnému ostrovnímu počasí z 285 na 262 kilometrů, dokončilo jen 46 ze 195 jezdců.

Boj o medaile se rozhodl až v závěru. Třiadvacetiletý Pedersen byl nejrychlejší z tříčlenné skupiny uprchlíků a přespurtoval úřadujícího mistra Evropy Itala Mattea Trentina. Pro bronz si dojel Stefan Küng ze Švýcarska.

"Je to něco neuvěřitelného. Když jsme ráno startovali, nic takového jsem nečekal. Možnost nosit duhový dres je snem každého závodníka. Celý dnešní den byl neskutečný a těžko se věří tomu, jak to dopadlo," radoval se Pedersen.

Trojici medailistů nahrálo, že 13 kilometrů před cílem vypadl ze hry o stupně vítězů favorizovaný Nizozemec Mathieu van der Poel, jemuž naprosto došly síly a skončil až v páté desítce. Do posledních chvil se snažil pomoci Trentinovi jeho krajan Gianni Moscon, z vedoucí skupiny odpadl až šest kilometrů před cílem a dojel čtvrtý.

Ale ani to Trentinovi, který byl pro spurt jasným aspirantem na zlato, nepomohlo. Taktizování v závěrečné rovince utnul ze druhé pozice právě Ital, když nastoupil zhruba 200 metrů před cílem. I když si vypracoval menší náskok, Pedersen se ho držel, a když se kolem něho po chvilce přehnal, svou snahu vzdal.

Pátý byl trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan. Štybar ztratil na vítěze minutu a deset sekund. Z šestice Čechů na startu dokončil závod vedle už jen Petr Vakoč, který byl na 46. místě posledním jezdcem, jenž projel cílem. Josef Černý skončil i kvůli technickému problému.

"Hodně pršelo, navíc byla velká zima," řekl České televizi František Sisr. "Ve sjezdech se to hodně natahovalo, bylo tam dost pádů, i proto to bylo opravdu hodně těžké," dodal Sisr. Vytrvalý déšť při teplotě 12 stupňů Celsia neseděl ani Janu Bártovi. "Občas jsme přejížděli potoky vody. Nejelo se mi moc dobře, nohy už toho mají po sezoně dost," přiznal zkušený jezdec.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie) - závod s hromadným startem:

Muži elite (261,8 km): 1. Pedersen (Dán.) 6:27:28, 2. Trentin (It.) stejný čas, 3. Küng (Švýc.) -2, 4. Moscon (It.) -17, 5. Sagan (SR) -43, 6. Valgren (Dán.) -45, 7. Kristoff (Nor.), 8. Van Avermaet (Belg.), 9. G. Izagirre (Šp.), 10. Costa (Portug.), ...13. Štybar všichni -1:10, 46. Vakoč -19:25, Černý, Sisr, Kreuziger, J. Bárta (všichni ČR) všichni nedokončili.