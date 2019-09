Pedersen jako první Dán ovládl cyklistický šampionát na silnici

Harrogate (Británie) - Mads Pedersen se stal překvapivě jako první dánský cyklista mistrem světa v elitním závodě s hromadným startem. Lídr českého týmu Zdeněk Štybar skončil v dešti v britském Harrogate po šesti a půl hodinách v sedle třináctý. Mimořádně náročný závod, který pořadatelé zkrátili kvůli velmi nevlídnému ostrovnímu počasí z 285 na 262 kilometrů, dokončilo jen 46 ze 195 jezdců.

Boj o medaile se rozhodl až v závěru. Třiadvacetiletý Pedersen byl nejrychlejší z tříčlenné skupiny uprchlíků a přespurtoval úřadujícího mistra Evropy Itala Mattea Trentina. Pro bronz si dojel Stefan Küng ze Švýcarska.

"Je to něco neuvěřitelného. Když jsme ráno startovali, nic takového jsem nečekal. Možnost nosit duhový dres je snem každého závodníka. Celý dnešní den byl neskutečný a těžko se věří tomu, jak to dopadlo," radoval se po největším úspěchu kariéry Pedersen, nejmladší mistr světa za posledních 20 let.

Trojici medailistů nahrálo, že 13 kilometrů před cílem vypadl ze hry o stupně vítězů favorizovaný Nizozemec Mathieu van der Poel, jemuž naprosto došly síly a skončil až v páté desítce. "Cítil jsem se výborně, ale najednou mi úplně došlo. Přišlo to z ničeho nic, vůbec to nechápu. Bylo to náročné, byla velká zima. Myslím, že jsem jedl dost, ale najednou jsem odešel," uvedl úřadující mistr světa v cyklokrosu.

Do posledních chvil se snažil pomoci Trentinovi jeho krajan Gianni Moscon, z vedoucí skupiny odpadl až šest kilometrů před cílem a dojel čtvrtý. Ale ani to Trentinovi, který byl pro spurt jasným aspirantem na zlato, nepomohlo. Taktizování v závěrečné rovince utnul ze druhé pozice právě Ital, když nastoupil zhruba 200 metrů před cílem. I když si vypracoval menší náskok, Pedersen se ho držel, a když se kolem něho po chvilce přehnal, Trentin svou snahu vzdal.

Pedersen překonal stříbrnou medaili z MS juniorů v roce 2013, kdy dojel druhý za Van der Poelem. Titulu mezi elitou se dočkal ve své třetí profesionální sezoně. V barvách stáje Trek-Segafredo je jeho dosud nejvýraznějším počinem loňské druhé místo v závodě Kolem Flander a předloňské vítězství v domácím podniku Kolem Dánska.

Mezi jezdci, kteří závod brzy vzdali, byli i obhájce titulu Španěl Alejandro Valverde či loňský vítěz Tour de France Geraint Thomas. "Radši bych závod dojel, z respektu ke své zemi a kolegům z týmu, ale byl jsem úplně zmrzlý," uvedl Valverde.

Pátý skončil trojnásobný mistr světa Slovák Peter Sagan, který chyběl u rozhodujícího úniku. Zklamání však nedal v cíli najevo. "Tak to v cyklistice chodí. Cítil jsem se dobře, ale propásl jsem možnost tam být. Mohl jsem se držet vpředu, ale myslel jsem, že se bude rozhodovat ve spurtu. Dopadlo to jinak," konstatoval Sagan.

Štybar ztratil na vítěze minutu a deset sekund. Z šestice Čechů na startu dokončil závod vedle už jen Petr Vakoč, který byl na 46. místě posledním jezdcem, jenž projel cílem. Josef Černý skončil i kvůli technickému problému. Méně cyklistů dokončilo závod na MS naposledy v roce 1995, kdy v kolumbijské Duitamě dojelo do cíle jen 20 jezdců.

"Hodně pršelo, navíc byla velká zima," řekl České televizi František Sisr. "Ve sjezdech se to hodně natahovalo, bylo tam dost pádů, i proto to bylo opravdu hodně těžké," dodal Sisr. Vytrvalý déšť při teplotě 12 stupňů Celsia neseděl ani Janu Bártovi. "Občas jsme přejížděli potoky vody. Nejelo se mi moc dobře, nohy už toho mají po sezoně dost," přiznal zkušený jezdec.

"Závod byl opravdu extrémní, a to jak délkou, tak hlavně počasím. V závěru tam byl ten, kdo na to měl. Na okruzích se jelo vysoké tempo, takže závodníci odpadali postupně, mnoho z nich ale doplatilo i na pády a taky na podmínky, které tu vládly. Zdeněk si sem jel pro jiné umístění, ale i tak si myslím, že podal skvělý výkon," řekl reprezentační trenér Tomáš Konečný.

Mistrovství světa v silniční cyklistice v Harrogate (Británie) - závod s hromadným startem:

Muži elite (261,8 km): 1. Pedersen (Dán.) 6:27:28, 2. Trentin (It.) stejný čas, 3. Küng (Švýc.) -2, 4. Moscon (It.) -17, 5. Sagan (SR) -43, 6. Valgren (Dán.) -45, 7. Kristoff (Nor.), 8. Van Avermaet (Belg.), 9. G. Izagirre (Šp.), 10. Costa (Portug.), ...13. Štybar všichni -1:10, 46. Vakoč -19:25, Černý, Sisr, Kreuziger, J. Bárta (všichni ČR) všichni nedokončili.