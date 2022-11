Pecková: Středočeský kraj by mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně

Praha - Středočeský kraj by podle hejtmanky Petry Peckové (STAN) mohl kvůli zimě čelit další uprchlické vlně. Pokud by příliv běženců zesílil, měl by se zvýšit počet pracovníků na nynějších registračních místech. V případě velkého počtu běženců by kraj mohl znovu otevřít velké asistenční centrum. Situací se bude příští týden zabývat krajský krizový štáb. Pecková to řekla na dnešní tiskové konferenci v Praze pořádané ke dvěma rokům v čele kraje.

Hejtmanství má podle Peckové po návštěvě vlády na Ukrajině informace o poškozené infrastruktuře v některých městech, některé oblasti budou mít problém s dodávkami vody a vytápěním. "Jsme už upozorňováni na to, že může nastat druhá migrační vlna, samozřejmě to bude přímo úměrně souviset s počasím a samozřejmě i s bezpečnostní situací na Ukrajině," uvedla Pecková.

Připomněla, že se v regionu zaregistrovalo téměř 61.000 ukrajinských uprchlíků, což je druhý nejvyšší počet po Praze. Nejdříve v regionu fungovala tři velká krajská asistenční centra pomoci, nyní se běženci mohou zaregistrovat na pěti regionálních pracovištích cizinecké policie a odboru azylové a migrační politiky v Kutné Hoře, Benešově, Mladé Boleslavi, Příbrami a v Kladně.

Podle Peckové je to model, který zátěž rovnoměrně rozptyluje po celém regionu. "Takže buď zintenzivníme a přidáme lidi do tohoto modelu, nebo kdyby uprchlická krize byla opravdu intenzivní, tak bychom se třeba vrátili k nějakému koncentrovanému asistenčnímu centru," dodala hejtmanka.

Nynější koalice STAN, ODS, Pirátů a Spojenců podle Peckové funguje dobře a podařilo se jí zvládnout nejen uprchlickou krizi, ale i covidovou pandemii. Hejtmanka na výroční tiskové konferenci také uvedla, že kraj nadále podporuje malé a střední firmy, pěstounství a programy pro děti z dětských domovů nebo složky Integrovaného záchranného systému. Pokračuje i v digitalizaci, což je podle ní patrné například ve využití středočeského platebního portálu, do nějž je zapojeno už 400 subjektů.