Praha - Jubilejní 200. gól v hokejové extralize dal sparťanský útočník Lukáš Pech, ale žádnou velkou euforii neprožíval. Jeho tým totiž podlehl v dnešní předehrávce 24. kola doma Litvínovu 1:2 a pětatřicetiletému centrovi kazil dojem výkon Pražanů.

"Celý zápas jsme byli hrozní. Byli jsme bez pohybu. Jeden měl puk, ostatní čtyři na něj koukali. Ztráceli jsme puky a nepřihráli jsme si. Nebyli jsme silní v soubojích, nebruslili jsme. I když rozhodl šťastný gól, tak jsme prostě zklamali," řekl novinářům Pech.

Nechtěl se vymlouvat na únavu, protože Litvínov, na jehož ledě Sparty v sobotu vyhrála 2:0, sehrál také třetí duel ve čtyřech dnech. "Nevím, čím to bylo, ale prostě nám nešly nohy. Oni si pro to víc šli a zaslouženě vyhráli," uvedl Pech. Zisk šesti bodů z posledních tří zápasů ho netěšil. "Je to málo, chtěli jsme devět. Jsme zklamaní. Jak v Litvínově, tak doma s Kometou jsme odehráli skvělá utkání. Teď jsme to bohužel vůbec nepotvrdili."

Pech se zapsal mezi střelce v 11. minutě, kdy se od něj odrazil za Jaroslava Januse pokus Stevena Delisleho zpoza branky. Gól byl nejdříve přiznán kanadskému bekovi a v průběhu druhého dějství byl označen po přezkoumání za střelce Pech.

"Žádná velká meta to pro mě není. Tou je pro mě 250. gól," řekl Pech, který by se rád dostal do Klubu hokejových střelců deníku Sport, kam se počítají i branky z reprezentace. Ty má ze šestnácti duelů dvě.

V extralize bývalý hráč Karlových Varů potřeboval na kulatou metu 785 utkání a má na kontě 522 bodů. "Dvoustovka je sice kulatá, ale tolik ji neberu. Kdyby ten gól aspoň pomohl týmu k vítězství, bylo by to o něčem jiném. To se ale nestalo," doplnil Pech.

Poprvé se radoval jihlavský odchovanec v sezoně 2003/04. "Dal jsem gól na Kladně Koprovi (Miroslavu Kopřivovi). Tehdy jsem dal v tom utkání dokonce dvě branky," uvedl Pech. Podle něj se hokej od té doby hodně změnil. "Na všechno máte mnohem méně času. Dřív se nahrávalo, teď je to bez nahrávek. Všechno se nahazuje. Lítá se v pěti dopředu, v pěti dozadu. Hraje se celoplošný hokej. Už nebrání levaso, ale prostě ten, kdo je nejblíže," konstatoval hráč, který v barvách Sparty působí šestou sezonu.

"Času na kličky a kudrlinky moc není. Hodně se to přečísluje. Vzpomínám si, kdy jsme v Česku s takovým hokejem na Spartě začínali. Okoukali jsme to tehdy od Lva. Hráli jsme to jen my a Liberec. Pak se nabalily další týmy a celá extraliga. Je to urputný hokej. Nevím, jestli se to líbí divákům, ale hraje se na body, ne na krásu," dodal Pech, který v roce 2009 získal v extralize titul s Karlovými Vary.