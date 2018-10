Příbram - Václav Pech vyhrál posedmé v kariéře Rallye Příbram a posunul se na druhé místo konečného pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěžích za již jistého šampiona Jana Kopeckého. Tovární jezdec Škody v sedmém závodu seriálu nestartoval. Druhé místo za Pechem obsadil s odstupem necelých pěti sekund Jan Dohnal, třetí dojel Vojtěch Štajf.

"Byly to ovšem nervy až do posledních metrů závěrečné rychlostky, když jsem sledoval, jak odpadají moji soupeři. Navíc Honzovi Dohnalovi to tady sedělo a tahal opravdu fest až do konce. Mám z výhry obrovskou radost, dost už jsem se na ni načekal. Navíc je příjemné být rekordmanem na této tradiční české rallye," uvedl Pech, který se z vítězství v závodě MČR radoval po čtyřech letech. Naposledy vyhrál také v Příbrami.

Pech v 39. ročníku rallye bojoval o pozici vicemistra s Janem Černým, který vyhrál sobotní první etapu. V dnešní třetí rychlostní zkoušce ale musel po technických problémech odstoupit a Pech následně věděl, že pokud dojede do cíle v popředí výsledkové listiny, skončí stejně jako před rokem v konečném hodnocení druhý.

"Bohužel jsem jednou brzy zatočil a na dnešní druhé vložce jsem trefil beton, který tam byl antikatovací. Nebyl v trávě vidět. Myslel jsem, že je z toho defekt, ale ohli jsme rameno. S autem se jelo děsně, ale erzetu jsme dojeli," uvedl Černý pro mediasport. V další erzetě ale jeho Ford Fiesta R5 vypověděl službu. "Dvakrát jsme vůbec nezatočili a v prvním případě jsme málem trefili sloup. Podruhé jsem věděl, že je konec, že rameno upadlo," dodal.

Pech nakonec porazil Dohnala, který vyhrál Rallye Příbram v předešlých dvou letech, o 4,7 sekundy. Pilot vozu Ford Focus WRC tak doplatil na desetisekundovou penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly po ranním servisu.

"To nevymyslíte. Vyjížděli jsme ze servisu a hned na začátku nás začaly brzdit dvě auta, které odmítly uhnout. Přestože jsem blikal jak šílený a mával rukama. Za dvě minuty jsem nebyl schopný ujet 400 metrů k časovce," popisoval Dohnal pro mediasport své problémy. Navíc jej ještě přibrzdil ze své pozice vyjíždějící Martin Vlček. "Kdyby to mělo rozhodnout, bylo by to mrzuté," přiznal v průběhu etapy. A nakonec se tak opravdu stalo.

SVK Rallye Příbram, závěrečný závod seriálu mistrovství České republiky v automobilových soutěžích:

1. Pech, Uhel (Ford Fiesta R5) 1:14:23,5, 2. J. Dohnal, Ernst (Ford Focus WRC) -4,7, 3. Štajf, Rajnoha (Škoda Fabia R5) -1:16,5, 4. M. Vlček, Žáková (Ford Fiesta R5) -2:10,2, 5. K. Trojan, Jůrka (Škoda Fabia R5) -2:16,8, 6. Pospíšilík, Hovorka (Škoda Fabia R5) -2:21,6.