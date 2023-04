Pech obhájil vítězství na Valašské rallye, úřadující šampion Kopecký byl třetí

Valašské Meziříčí (Vsetínsko) - Valašskou rallye vyhrál stejně jako před rokem Václav Pech. Druhý byl v úvodním závodě mistrovství České republiky v automobilových soutěžích Filip Mareš, třetí úřadující šampion Jan Kopecký. Obsazení stupňů vítězů bylo totožné jako v roce 2022.

Pech startující s vozem Ford Focus WRC se do čela pořadí v 41. ročníku rallye dostal v sobotu po druhé rychlostní zkoušce a první místo již neopustil. Dnes sice dokázal Mareš snížit jeho náskok z téměř 13 sekund na necelé čtyři, o vítězství jej ale nepřipravil.

"Byla to opravdu dost těžká soutěž a jsem strašně rád, že jsme se přes všechny vložky udrželi na cestě a dostali se do cíle. Jelo se rychle, bylo hodně vody, sem tam jsme měli nějakou krizičku, ale jak říkám, jsem rád, že jsme to zvládli. Od první vložky se jelo bez jakéhokoliv vydechnutí, bez taktizování. Prostě naplno," řekl Pech.

Přestože se prakticky od začátku držel v čele, musel jet stále naplno. "Filip dnes při druhých průjezdech zatáhl a my jsme pak museli ještě zvýšit tempo. Už to ale bylo na hranici totálního rizika, protože vody bylo tolik, že auto chytalo aquaplaning. O to jsem šťastnější, že jsem v cíli," uvedl šestačtyřicetiletý jezdec, který ovládl Valašskou rallye popáté v kariéře.

Devítinásobný český mistr Kopecký v sobotu i kvůli desetisekundové penalizaci za pozdní příjezd do časové kontroly klesl průběžně na čtvrté místo. Následně se posunul před Jana Černého, ale Pecha s Marešem už ohrozit nedokázal. V náročných podmínkách za deště a na místy zablácené mokré trati nakonec jedenačtyřicetiletého pilota dělilo od prvního místa dvacet sekund.

"Jeli jsme poprvé s novým autem a nebylo to pro nás nic jednoduchého. Bohužel jsme oba v posádce udělali chybu. Honza (Hloušek - navigátor) špatně spočítal přejezd, já jsem dnes prorazil kolo a to zásadně ovlivnilo náš výsledek," řekl Kopecký, podle nějž byl defekt výsledkem přemíry snahy, poté co si zkracoval průjezd zatáčkou.

Bývalý tovární jezdec Škody startoval poprvé s nejnovějším speciálem mladoboleslavské automobilky - fabií RS Rally2. "Auto je skvělé, neměli jsme žádný technický problém. Samozřejmě, já ho ještě nejsem schopný ve všech momentech stoprocentně využít a na tom musím zapracovat," uvedl Kopecký.

Celkově své pocity označil za smíšené. "Nedopadli jsme hůře než loni, kdy jsme taky skončili třetí. Letos jsou ale ty důvody trošku jiné," podotkl Kopecký, jenž před rokem přišel o možné vítězství až v posledním měřeném testu, kdy klesl z prvního na třetí místo.

Domácí šampionát bude pokračovat od 21. dubna, kdy se pojede Rallye Šumava Klatovy.

Kowax Valašská rallye, úvodní závod mistrovství České republiky v automobilových soutěžích: 1. Pech, Uhel (Ford Focus WRC) 1:26:31,6, 2. Mareš, Bucha (Škoda Fabia Rally2 Evo) -3,8, 3. Kopecký, Hloušek (Škoda Fabia RS Rally2) -19,2, 4. Kotarba, Grzesik (Pol./Citroën C3 Rally2) -4:15,1, 5. Cvrček, Prokorát (Škoda Fabia R5) -4:35,1, 6. M. Vlček, Kunst (Hyundai i20 R5) -4:55,2.