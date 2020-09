Pech bude na Rallye Pačejov hájit vedení v MČR

Praha - Automobilový jezdec Václav Pech bude na nadcházející Rallye Pačejov hájit vedení v průběžném pořadí mistrovství České republiky v automobilových soutěží. S vozem Ford Focus WRC vyhrál trochu nečekaně oba dosavadní závody domácího šampionátu a má náskok 19 bodů na obhájce titulu Jana Kopeckého. Protože je letos seriál jen čtyřdílný, může Pech teoreticky slavit zisk titulu již v pondělí, kdy rallye vyvrcholí.

Start na pačejovské soutěži je pro Pecha specifický i proto, že v roce 1996 zde absolvoval svou první rallye. "Pamatuji si na to, jakoby to bylo včera. Nic jsem pořádně za volantem neuměl a Petr (Uhel - spolujezdec) vedle mě pouze tušil, co asi takový spolujezdec má dělat. Byla to divoká jízda, ale velice poučná," uvedl Pech v tiskové zprávě.

Zatímco před 24 lety startoval s vozem Škoda 1000 MB v kategorii historických vozidel, nyní jezdí ve speciálu WRC. Návrat za volant focusu mu zatím svědčí, na Bohemia rallye i Valašské rallye porazil továrního jezdce Škody Kopeckého a míří za osmým titulem v kariéře.

"Nechtěl bych to škatulkovat, není to jen o mně a Honzovi. I další soupeři jezdí hodně rychle, rozdíly nebyly velké. Ale samozřejmě že od škodovky očekávám zásadní atak. Určitě v pauze potrénovali, hodně testovali a budou chtít tu ztrátu dotáhnout," uvedl Pech pro Domažlický deník.

Třiačtyřicetiletý jezdec bude závodit prakticky doma. "Nemůžu ale říct, že bych cítil nějakou výhodu domácího prostředí. I když to, že se jede kousek od baráku a nemusíme nikam daleko dojíždět, je milé. Může to být i svazující, když tam máte spoustu známých a fanoušků, kteří jinde po republice nejezdí. Nechtěl bych se dopustit nějaké zásadní chyby," řekl Pech.

Cíl Kopeckého je jasný, letos poprvé porazit svého dlouholetého soka. "Pačejov jsem jel jednou v životě, už je to hodně dávno. Tehdy jsem se soutěžemi začínal. Upřímně si z té doby nic moc nevybavuju, ale nejspíš to nebude velká nevýhoda. Tratě budou téměř jistě úplně jiné než tehdy. Jde o novou soutěž v kalendáři a pro ty, kteří ji v posledních letech neabsolvovali v rámci Rallyesprint série, půjde o úplně novou zkušenost. Uvidíme, jak se to promítne do dění na špici," uvedl Kopecký.

Pořadatelé soutěže, která byla v minulých letech součástí takzvané rallyesprint série, připravili trať se 14 rychlostními zkouškami o celkové délce 143 km. Osm erzet se jede v neděli, šest v pondělí. Centrem rallye jsou Horažďovice, kde by v pondělí kolem 14. hodiny měl být dekorován vítěz.

"S ohledem na měnící se covidová opatření byly přípravy do poslední chvíle hektické. Aktuálně jsem ale přesvědčen, že se dokážeme přizpůsobit platným pravidlům, aby byla soutěž odjeta a dodrželi jsme všechna hygienická opatření," uvedl ředitel soutěže Pavel Štípek pro ČT. "Připravili jsme pro jezdce nové tratě a jsou tam rychlostní zkoušky, které budou vyhovovat focusu i ty, které budou sedět Honzovi Kopeckému. Myslím si, že je to půl na půl," doplnil Štípek.

Průběžné pořadí MČR:

1. Pech (Ford Focus WRC) 115, 2. Kopecký (Škoda Fabia Rally2 Evo) 96, 3. Mareš (Škoda Fabia Rally2 Evo) 72, 4. Černý (Volkswagen Polo Gti R5) 54, 5. Huttunen (Fin./Hyundai i20 R5) 42, 6. Jakeš (Škoda Fabia R5) 42.