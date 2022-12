Pavlovi věří Svěrák, Marhoul či Plekanec, Nerudové mladí, Babišovi Zeman

Praha - Zřejmě nejvíce osobností kulturního a společenského života veřejně vyjádřilo svou podporu prezidentskému kandidátovi Petru Pavlovi. Z trojice kandidátů, kteří dlouhodobě vedou průzkumy obliby mezi voliči, deklarovala řada umělců či sportovců svoji podporu také Danuši Nerudové. Třetí z preferovaných kandidátů, bývalý premiér Andrej Babiš (ANO), má relativně nízkou podporu veřejně známých osobností, na sociálních sítích zveřejňuje především videa svá, své rodiny a občanů, s nimiž se setkává.

Podle volebního modelu agentury Median z 21. prosince by se Babiš v prezidentské volbě nedostal do druhého kola. Se ziskem 24,5 procenta hlasů poprvé skončil třetí. Rozestupy mezi trojicí kandidátů s největší podporou jsou ale těsné. Vítězný Pavel by dostal 28 procent, druhá Nerudová 27,5 procenta hlasů. A v případném druhém kole by Pavla pravděpodobně porazila.

Bývalého náčelníka Generálního štábu Armády ČR a předsedu vojenského výboru NATO Pavla podporuje třeba divadelník Zdeněk Svěrák, režiséři Václav Marhoul a Jan Hřebejk, písničkář Jaroslav Hutka, herci Petr Čtvrtníček, Zlata Adamovská, Eva Holubová, Daniela Kolářová, Milan Šteindler či Vladimír Polívka, operní pěvkyně Dagmar Pecková, zpěvák Janek Ledecký, tenistka Lucie Šafářová, hokejista Tomáš Plekanec nebo kajakář Vavřinec Hradilek. Římskokatolický kněz Tomáš Halík ve zveřejněném videu říká, že Pavel je klidný a zároveň rozhodný člověk, který má zkušenosti. Další nejčastěji říkají, že oceňují jeho vojenské a diplomatické zkušenosti, ale i silnou osobnost. Hradilek oceňuje Pavlův přístup k jeho minulosti, uvedl, že se postavil ke své minulosti s lítostí a upřímností.

Pavla podobně jako Nerudovou preferují podle zmíněného průzkumu především absolventi vysokých škol a středních škol s maturitou, Babiš podle průzkumu sbírá podporu zejména mezi lidmi nad 65 let a mezi absolventy středních škol bez maturity. Mladí lidé dali více než polovinu hlasů ve studentských volbách, které pořádá společnost Člověk v tísni, Nerudové.

Ve videu zveřejněném na sociálních sítích ji podporuje třeba blogerka Petra Jirglová, moderátor Jan Musil, herec a bloger Lukáš Hejlík, slamer Anatol Svahilec, muzikant Ladislav Gerendáš nebo rapper Sergei Barracuda. Nerudová má kolem sebe tým expertů, kde je třeba ekonom Tomáš Sedláček nebo bývalý ministr kultury Daniel Herman, a tým mladých lídrů, který tvoří influenceři či mladí podnikatelé. Ti, kdo podporují v prezidentské kampani Nerudovou, o ní říkají, že má schopnost společnost spojovat.

Babiš má malou podporu veřejně známých osobností. Podpořil ho stávající prezident Miloš Zeman, podle kterého má Babiš jako jediný z favoritů zkušenosti s politikou. Pavel Fischer, který na prezidenta kandidoval už v roce 2018, má podporu starosty pražských Řeporyjí Pavla Novotného (ODS) nebo herců Lukáše Langmajera a Josefa Poláška. Za Fischerem stojí i bývalý ministr zahraničních věcí Karel Schwarzenberg. I další prezidentští kandidáti mají jen sporadickou podporu mezi veřejně známými osobnostmi či umělci. Dokumentarista Martin Vadas podporuje Marka Hilšera, kuchař Jiří Babica Karla Diviše a odborový předák Josef Středula má podporu v závodníkovi Tomáši Engem.