Pavlovi podle průzkumu věří 58 procent veřejnosti, vládě pouze čtvrtina

Praha - Prezidentu Petru Pavlovi věří 58 procent lidí. Důvěra v něj tak zůstala stejná jako v předchozím průzkumu z dubna a května. Ostatní ústavní instituce si pohoršily. Nejvíce vláda a Sněmovna. V obou případech to byl pokles o sedm procentních bodů na 25 procent. Lidé dál nejvíce důvěřují starostům a obecním zastupitelstvům. Vyplývá to z průzkumu, který dnes zveřejnilo Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM).

Důvěra v Pavla je nadále vyšší než u jeho předchůdce. Po většinu druhého prezidentského funkčního období Miloše Zemana byl podíl lidí důvěřujících hlavě státu setrvale pod 50 procenty. V polovině roku 2022 se dokonce důvěra v prezidenta propadla pod 30 procent. Navzdory následnému růstu už se před odchodem Zemana dostal podíl důvěřujících lidí nejvýše na 38 procent, kterých dosáhl na přelomu loňského a letošního roku.

Důvěra ve vládu se od loňského listopadu držela nad 30 procenty, v poslední době ale přišel výraznější pokles. Podobné je to i se Sněmovnou. Senát si pohoršil o dva procentní body na 36 procent. U hejtmanů je důvěra na 43 procentech, což je rovněž pokles o dva procentní body. Důvěra v krajská zastupitelstva pak klesla dokonce o šest procentních bodů na 42 procent.

Stabilně nejvyšší důvěru mají starostové a obecní zastupitelstva. Dlouhodobě se drží nad 60 procenty. U obecních zastupitelstev je to nyní 62 procent, což je ale o čtyři procentní body méně než v předchozím průzkumu. Starostové si pohoršili o dva procentní body na 65 procent.

S politickou situací v Česku je nyní spokojeno 15 procent lidí. Rovněž v tomto případě je to pokles o dva procentní body. "Hodnocení politické situace se tak i nadále pohybuje na zřetelně horší úrovni, než většinou bývalo v letech 2014 až 2020 s výjimkou dvou krátkodobých propadů z let 2017 a 2018 spojených s vládní krizí nebo s problémy při sestavování vlády po volbách do Poslanecké sněmovny. V dlouhodobém srovnání pak i nadále je spokojenost se současnou politickou situací výrazně vyšší, než bývala v období let 2012 a 2013," uvedlo CVVM.

Průzkum se uskutečnil od 26. května do 24. července a zúčastnilo se ho 929 lidí.

Důvěra v ústavní instituce (v procentech):

8-9/21 9-10/21 11-12/21 3-5/22 5-7/22 9-11/22 12/22 - 1/23 2-3/23 4-5/23 6-7/23 Prezident 36 35 36 38 28 33 38 - 58 58 Vláda 32 32 33 35 28 28 34 33 32 25 Sněmovna 26 28 30 30 26 28 33 33 32 25 Senát 38 30 32 33 32 34 41 36 38 36 Krajská zastupitelstva 48 45 48 47 41 48 55 46 48 42 Obecní zastupitelstva 64 60 61 65 61 63 69 65 66 62 Starostové 67 62 70 63 62 62 71 65 67 65 Hejtmani 45 41 48 44 43 46 53 45 45 43

Zdroj: CVVM