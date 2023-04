Pavlíka v čele APK nahradil Tůma, extraliga se bude hrát stejným systémem

Praha - Novým prezidentem Asociace profesionálních klubů ledního hokeje (APK LH) se stal Jan Tůma. Generální manažer Mladé Boleslavi nahradil Aleše Pavlíka, jenž před třemi týdny rezignoval. Na dnešní mimořádné valné hromadě APK LH hlasovalo pro Tůmu všech 12 přítomných zástupců ze 14 extraligových klubů. Asociace rovněž schválila, že extraliga se bude hrát i v příští sezoně podle stávajícího herního systému.

"Zvolení Jana Tůmy považuji za logický krok. Prezidentem se stal jeden z členů představenstva a bude moct pokračovat v rozdělané práci. Člena představenstva místo něho dovolíme na květnové valné hromadě," řekl ČTK a Radiožurnálu Martin Loukota, který je ředitelem APK LH i ředitelem extraligy, jejíž řízení na začátku tohoto ročníku převzala asociace po 10 letech zpátky od svazu.

Tůmovo funkční období potrvá do června příštího roku, kdy budou další řádné volby. Ve vedení APK zůstávají viceprezident Prokop Beneš z Třince a jako členové představenstva Ctibor Jech (Liberec) a Aleš Kmoníček (Hradec Králové).

Majitel extraligových Vítkovic Pavlík rezignoval na post prezidenta APK LH poté, co po druhém semifinále s Hradcem Králové (2:3 v prodl.) kritizoval sudí a nařkl je, že jsou zkorumpovaní. "Správný chlap by se měl postavit všem věcem čelem, zejména pak těm nepříjemným. Svými výroky po druhém semifinálovém utkání jsem překročil červenou čáru," řekl tehdy Pavlík, který byl v čele APK jedenáct let.

Přes některé kritické hlasy se nezmění herní systém soutěže. Po 52 kolech základní části postoupí čtyři nejlepší týmy přímo do čtvrtfinále play off, mužstva na 5. až 12. místě čeká předkolo o zbylá čtyři místa. Poslední celek tabulky bude opět hájit příslušnost k elitě proti nejlepšímu týmu první ligy.

"Kluby na základě aktuálních čísel sledovanosti a návštěvnosti zápasů v závěru základní části i předkola play off rozhodly o zachování současného systému. Je to o tom, že v osmi městech, z nichž jsou týmy předkola, se mluví o play off a každý má šanci jít dál. Lépe se určitě medializuje předkolo play off než soutěž play out, kde byla návštěvnost za ty roky předtím opravdu nízká, zatímco při předkole jsou stadiony většinou plné," uvedl Loukota.

Čím dál ožehavějším tématem se stává baráž. Kladno, jež ji hrálo dvakrát po sobě, ji přes takřka měsíc a půl dlouhou herní pauzu s přehledem zvládlo. Loni porazilo Jihlavu 4:1 na zápasy, letos Zlín, který před rokem sestoupil, dokonce bez jediného zaváhání.

"Nějaká diskuze proběhla, nicméně extraligové týmy to vidí nějak, prvoligové zase jinak. Každý hájíme své zájmy. A i když je 40 dnů od konce extraligové základní části do startu baráže dlouhá doba, tak to zůstalo stejné. Už loni jsme vybrali tuhle variantu a budeme se jí držet i pro sezonu 2023/24," řekl Loukota s tím, že brzy by měl být nastaven herní systém i do dalších ročníků.

"Tím, že se nezúčastnili zástupci úplně všech týmů, jsme podle programu valné hromady mohli rozhodovat jen o nadcházející sezoně. Ale je pravděpodobné, že na další valné hromadě, nebo třeba během léta, se budeme bavit o dalších sezonách i termínové listině," nastínil Loukota.

Ve snaze vyhnout se dalším problémům s ledem, které provázely letošní vyřazovací boje, chce také v brzké době uspořádat workshop pro zástupce klubů a zimních stadionů.

"Máme nějaké informace o tom, co se dělo a co se plánuje. Rádi bychom, aby všichni tihle lidé si mezi sebou sdíleli, co se stalo a jak bychom tomu mohli předcházet, aby nás takové potíže už nepotkaly. Kritika od fanoušků v této souvislosti se neposlouchala dobře a já věřím, že to pro ně muselo být na stadionech nepříjemné, tím spíš, když tam byli třeba s dětmi," řekl Loukota.