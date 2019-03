Londýn - Podle brankáře Jiřího Pavlenky čeští fotbalisté v Anglii nesehráli na úvod kvalifikace mistrovství Evropy zápas, v němž měli utrpět vysokou porážku 0:5. Po nejvyšší debaklu v samostatné historii litoval, že čtyři z pěti inkasovaných gólů byly hodně smolné a reprezentanti si je dali prakticky sami. Hattrickem se blýskl domácí Raheem Sterling.

"Hrozně těžko se to hodnotí. Samozřejmě jsme věděli, jakou kvalitu má Anglie, respekt k takovému soupeři musíme mít. Bohužel těmi góly jsme jim zápas ulehčili. Nemyslím, že to byl zápas, který by měl skončit 5:0," řekl Pavlenka novinářům.

Zlomové podle něj bylo, když soupeř v druhé minutě nastavení první půle díky Harrymu Kaneovi zvýšil z penalty na 2:0. "Nemyslím, že to byla penalta, kterou pan rozhodčí pískl. Těžko soudit, neviděl jsem to ještě na videu," podotkl Pavlenka.

"Na penaltu jsem si sáhl, ale bohužel jsem tam neměl celou dlaň. Šlo to prudce a já to jen konečky prstů zasáhl, takže se mi to nepodařilo vytlačit ven. Za stavu 1:0 by se šlo do šatny mnohem lépe," dodal brankář německých Brém.

Po přestávce český celek inkasoval ve Wembley od čtvrtého týmu loňského mistrovství světa ještě další tři góly, z toho jeden vlastní a jeden po tečované střele. "V druhém poločase jsme si ty góly dali sami. Ještě se mi asi nestalo, že bych dostal dva vlastence. U toho prvního bych to měl. U druhého vlastence jsem vyrazil střelu a Kaliho (Kalase) to trefilo do nohy," řekl Pavlenka.

"I třetí gól byl smolný. Někdo z našich odkopával balon, trefil asi Novase (Nováka) a odrazilo se to ke Sterlingovi. Tři smolné góly, k tomu penalta, to je v takových zápasech těžké," dodal.

Jeho tým na podzim po příchodu trenéra Jaroslava Šilhavého vyhrál tři ze čtyř utkání, první zápas v kalendářním roce mu ale hrubě nevyšel. "Víme, že Anglie má hráče extratřídy, kteří hrají ve světových klubech. My v nich hráče nemáme. Přece jen na podzim jsme hráli proti jiným soupeřům. Teď přijdou zápasy, v kterých musíme ukázat, že na Euro patříme, že budeme bojovat o přímý postup. Anglie je favorit skupiny. Samozřejmě nás hrozně mrzí, že jsme to tu nezvládli ani herně, ani výsledkově. Ještě když přijelo tolik našich fanoušků a skvěle povzbuzovali," řekl Pavlenka.