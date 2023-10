Pavláta těšila nejsladší gólmanská výhra, do duelu šel nastavený jako v play off

Plzeň - Hokejisté Plzně ukončili nepříznivou sérii šesti porážek v řadě hubenou výhrou 1:0 nad Vítkovicemi, ke které výraznou měrou pomohl svým prvním čistým kontem v sezoně Dominik Pavlát. Třiadvacetiletý gólman pochytal všech 30 střel ostravského týmu. V rozhovoru s novináři řekl, že nastupoval do zápasu maximálně koncentrovaný.

"Byla tam nějaká špatná série a museli jsme to nějak zlomit. Všichni jsme čekali, že takový zápas bude o jednom gólu. Pro gólmana není sladší výhra než ta 1:0," usmíval se po své osmé nule v extraligové kariéře Pavlát.

"Šel jsem do tohoto zápasu nastavený jako do sedmého zápasu v sérii play off. Naštěstí se to dnes přetočilo na naší stranu. Byl to strašně důležitý zápas a ten jeho průběh nám psychicky pomůže," byla přesvědčená jednička Indiánů. "Pořád jsme v sezoně prohrávali o jeden gól, což není na psychiku moc dobré. Musíte makat hodně na tréninku a pak se to otočí zase k vám. To se dnes potvrdilo," hledal Pavlát příčiny vítězství.

"Hráli jsme dnes zodpovědně zezadu. A neudělali jsme proto tolik chyb. Věřili jsme, že ten gól dáme a nějak to tady doma umlátíme. Obrovský kredit musím dát divákům, že na nás nezanevřeli. Hlasitě nám fandili, což nám moc pomohlo," ocenil Pavlát.

Plzeňský tým čeká znovu doma už ve čtvrtek předehrávka proti probuzené brněnské Kometě. "Poslední zápasy jsme moc štěstí neměli a teď se to konečně otočilo k nám. Musíme dál sbírat body. Je to asi výhoda, že hrajeme doma. Doufám, že nás přijde podpořit spousta fanoušků. Nemusíme cestovat a můžeme se dobře připravit na zápas,“ vyhlížel dnešní hrdina dalšího extraligového soka.