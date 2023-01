Pavla v ostravské hospodě vítaly stovky lidí, kapacita nestačila

Ostrava - Stovky příznivců vítaly prezidentského kandidáta Petra Pavla, který před druhým kolem voleb přijel do Ostravy, také v hospodě Kurnik Šopa na porubském sídlišti. Hospůdka byla zcela zaplněná a bylo téměř nemožné se do ní dostat. Davy příznivců se tísnily i na prostranství či v pivních stanech před podnikem stojícím mezi panelovými domy. Podporovatelé, mezi nimiž byli hlavně mladí lidé, se dožadovali podpisů, fotografií nebo natočení piva. Na předchozí Pavlovo setkání s voliči na centrálním Masarykově náměstí dorazily tisíce lidí.

Dav před restaurací skandoval "Pavel na Hrad", z jednoho z pivních stanů byla slyšet i česká hymna. "Chtěl bych vás všechny moc pozdravit, já si toho opravdu moc vážím, čekal jsem, že tady bude pár lidí, se kterými si dáme pivo, ale takovou účast jsem opravdu nečekal. Držme si navzájem palce, a kdo můžete, přijďte za týden volit," řekl Pavel svým příznivcům v jednom z pivních stanů. Spolu s ním čepoval pivo i neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer, který Petra Pavla stejně jako Danuše Nerudová podpořil v druhém kole. Vystoupení příznivci ocenili potleskem i dalším skandováním "Pavel na Hrad", které provázelo celou dnešní návštěvu krajského města. V něm i v celém Moravskoslezském kraji Andrej Babiš (ANO) Petra Pavla v prvním kole porazil. Babiš dnes vyrazil za voliči do středních Čech, kde byl v prvním kole naopak úspěšnější Pavel.

"Myslím, že příště budeme muset na Baník, abychom se tam vešli," řekl ČTK Pavel v reakci na zájem lidí. "Je to velice příjemné vidět, kolik, hlavně mladých lidí přijde podpořit něco, čemu věří. Je to krásné, protože to nejhorší, co bychom mohli mít, je, že se mladí lidé nebudou zajímat o to, co se kolem nich děje. Tady je vidět, že jim to není lhostejné," uvedl.

Podle něj mladí lidé mohou pomoci hlavně Česku. "Jestli (podpora mladých lidí) pomůže mně, to je jedna věc, ale jak pomůže téhle zemi? Budeme mít za rok a kousek parlamentní volby a bude asi důležité, aby mladí lidé věděli, do čeho půjdou. Když by to nechali ležet ladem, tak by se mohlo stát, že jestli Andrej Babiš se svým hnutím neuspěje u prezidentských voleb, tak uspěje u příštích parlamentních. A s podporou SPD by mohl vytvořit vládu, kterou bychom si asi nepřáli. Pokud v tom mladí lidé uvidí nebezpečí a přijdou k volbám, tak se to vůbec nemusí stát," dodal Pavel.

Jednou z návštěvnic setkání byla i devatenáctiletá Markéta, která uvedla, že ji mile překvapilo, kolik lidí na setkání dorazilo. "Přišla jsem, protože věřím, že Petr Pavel bude dobrým prezidentem a důstojně bude reprezentovat naši zemi. Andreje Babiše si jako prezidenta představit neumím. Je fajn vidět, kolik mladých lidí se o politiku a prezidentskou volbu zajímá," řekla ČTK. Mezi podporovateli ale byli i ti, kteří ještě s ohledem na svůj nízký věk volit nemohou. "Pan Pavel je velmi sympatický. Myslím si, že jestli bude prezident, tak to bude dobré. Mluví dobře a hlavně mi přijde, že mluví pravdu," řekl šestnátiletý Vladimír.