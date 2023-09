Pavla před krajským úřadem v Brně přivítal hejtman a několik příznivců

Praha - Prezidenta Petra Pavla přivítali u budovy krajského úřadu v Brně, kde dnes zahájil svou dvoudenní návštěvu Jihomoravského kraje, hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL) a několik příznivců. U nich se prezident krátce zastavil a jedné z žen podepsal poštovní známky se svým portrétem. Následně spolu s hejtmanem odešel na debatu s vedením kraje a brněnskou primátorkou Markétou Vaňkovou (ODS). Po jednání má Pavel spolu s manželkou naplánovaný oběd s manželi Grolichovými.

"Panu prezidentovi moc fandíme. Máme i jeho fotografii, kterou bych si chtěla nechat podepsat," řekla ČTK Veronika, jedna z těch, kteří čekali před krajským úřadem na Pavlův příjezd. Podpis se jí nakonec ale nepodařilo získat. Kvůli návštěvě prezidenta si vzala volno z práce a chce vyrazit také do Technologického parku, kde se prezident zúčastní odhalení pamětní desky česko-britské spolupráce a návštěvy krále Karla III.

Na programu má prezident setkání se zástupci firem, vedením města a kraje v Jihomoravském inovačním centru v Brně. "Pan prezident má velmi dobré povědomí o tom, jak funguje inovační politika, a to jak u nás, tak v zahraničí. My mu chceme představit některé z lidí, kteří dokázali během 20 let otočit trajektorii regionu a podíleli se na tom, že jižní Morava patří ke špičce podpory inovací v Evropě," řekl za centrum Martin Gillár.

V lednové prezidentské volbě Pavel na jižní Moravě porazil Andreje Babiše (ANO) ziskem necelých 59 procent hlasů. V Brně získal přes 68 procent hlasů.