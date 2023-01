Pavla motivovaly ke kandidatuře debaty, že by prezidentem mohl být Babiš

Praha - Generála ve výslužbě Petra Pavla motivovaly ke kandidatuře debaty o možném prezidentském angažmá Andreje Babiše (ANO). Bylo to něco, co by si pro Česko nepřál, řekl dnes Pavel v České televizi po volebním vítězství nad Babišem. Uvedl rovněž, že po vítězství zatím nemluvil ani s Babišem, ani se současným prezidentem Milošem Zemanem. Nemá důvod, aby Petra Hladíka (KDU-ČSL) nejmenoval ministrem životního prostředí, pokud na tom premiér Petr Fiala (ODS) bude trvat, řekl také Pavel.

Pavel uvedl, že začal pociťovat obavy z možného vývoje, když koncem roku 2019 začal Zeman jako o svém možném nástupci na Hradě mluvit o Babišovi. "Já si začal rovnat, co by to pro tuto zemi mohlo znamenat, jak mluví (Babiš) o (maďarském premiérovi Viktoru) Orbánovi, jak přistupoval k politickým jednáním a řekl jsem si, že to bych si opravdu nepřál pro tuto zemi," řekl.

Rozhodl se proto nabídnout sebe jako alternativu. "Nebýt toho, že by Andrej Babiš byl tak favorizovaným kandidátem, tak bych zřejmě asi ani neměl motivaci kandidovat," uvedl.

Pavel se také vymezil vůči Zemanovi, podle něj při jeho dvou funkčních obdobích současné hlavy státu utrpěla vážnost prezidentského úřadu. Zároveň ale na končícím prezidentovi ocenil jeho zájem o armádu, podporu armádních rozpočtů i zahraničních misí.

Nově zvolený prezident hodlá také stejně jako Zeman navštěvovat regiony, své cesty ale chce pojmout víc civilně a víc se zaměřit na problémy občanů. Cesty by chtěl zahájit v krajích nejvíc zasažených současnými krizemi, tedy v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském. Bude chtít slyšet, jak lidé vnímají platná protikrizová opatření.

Chystá se také jednat s opozicí, aby mohl být moderátorem debaty s vládou. Je přitom připraven i na jednání s předsedou opozičního ANO Babišem, které se podle něj bude lišit od střetů v kampani. Pracovní jednání očekává ve věcnější rovině.

Za nejtěžší část své cesty na Hrad označil Pavel kampaň mezi prvním a druhým kolem volby. Čelil v té době tvrdým útokům, když ho Babiš spojoval s hrozbou války. "Kampaň ve druhém kole byla vedena takovým způsobem, který mi není vlastní," uvedl Pavel. Ocenil, že se podařilo v závěrečných debatách s Babišem na Nově a v Českém rozhlase atmosféru zklidnit.

Využití tématu války tímto způsobem v závěru kampaně neočekával. "Obavy a strach jsou něco, co by nemělo být zneužito. Chápu, že se řada lidí obává možnosti války, mobilizace, o své životní jistoty. To je naprosto v pořádku, není ale možné to zneužívat, to mi na tom vadilo," řekl.

V rozhovoru na Radiožurnálu Pavel řekl, že dnes odpoledne po uznání výsledku voleb starost o jeho bezpečnost převzala ochranná služba. Zatím bude dál žít v obci na Litoměřicku. "Budu dál bydlet v Černoučku a po přechodné období to nebudu měnit,“ uvedl.

Pokud nevyvstaly nové okolnosti a premiér Fiala si je jistý nominací Hladíka na ministra životního prostředí, nemá Pavel důvod ho nejmenovat, uvedl. To naopak začátkem roku odmítl Zeman s vysvětelním, že má k Hladíkovi výhrady. KDU-ČSL označila Zemanovo rozhodnutí za protiústavní. Pokud by zbýval delší čas do konce prezidentova mandátu, trvali by lidovci na kompetenční žalobě. Po nástupu nového prezidenta to zřejmě nebude nutné. "Je to odpovědnost premiéra," řekl Pavel ČT.

Lidovci navrhli Hladíka jako nástupce ministryně životního prostředí Anny Hubáčkové (za KDU-ČSL) loni v říjnu. U jeho nominace setrvali i poté, co policie v rámci kauzy přidělování městských bytů v Brně zasahovala i v Hladíkově kanceláři, z ničeho jej ale neobvinila. Fiala poslal návrh na Hladíkovo jmenování Zemanovi koncem roku poté, co počkal na případný posun v kauze.

Na Pavla dnes večer před Národním muzeem, odkud s ním ČT přenášela rozhovor, čekal dav jeho příznivců. Zaplnili prostor se schodištěm před muzeem. Skandovali hesla jako "Pavel na Hrad" či "Pravda a láska". Někteří lidé měli české vlajky či čepice s nápisem "generál", další si přinesli transparent s nápisem "Děkujeme". Po skončení rozhovoru Pavel mezi své příznivce přišel, zamával jim a vyfotil se s nimi a s českou vlajkou.

