Pavilon skla v Klatovech představuje díla ze sympozií v Anníně

Klatovy - Pětapadesát skleněných artefaktů, které vznikly při pěti ročnících sklářského sympozia v centru šumavského sklářství v Anníně, vystavuje ode dneška klatovský Pavilon skla (PASK). Sympozia jsou v Anníně od roku 2015. Účastní se jich studenti středních a vysokých sklářských škol z řady zemí. Šumavští skláři a brusiči pak podle jejich návrhů vytvářejí konečná díla. Dosud vzniklo zhruba 200 skleněných děl, řekla dnes ČTK kurátorka PASK i sympozií Jitka Lněničková.

"Ve více než 220 let dlouhé historii annínské sklárny jde zatím jen o krátkou kapitolu, píše se v ní ale více o budoucnosti než o minulosti," řekla. Díla vytvořená při podzimních sympoziích zůstávají v Anníně ve sbírkách tamního sklářského muzea. Muzeum ale nemá potřebné prostory, takže většina děl je v depozitáři. Výstava v Klatovech, jež trvá do 10. února 2020, je první příležitostí ukázat to nejlepší, co dosud vzniklo.

První sympozium bylo v Anníně před zprovozněním huti, takže se zaměřilo jen na broušené dekory a některé návrhy inspirovaly běžnou produkci sklárny. Od roku 2016 se rozhořel oheň ve sklářské peci, takže studenti se už na sympoziu věnovali hutní výrobě skla a jeho dekorování brusem, rytinou i malováním. Sympozium se tematicky zaměřilo na rostlinu a růst. "Studenti se s inspirací vyrovnali velice kreativně a jejich projekty z volné tvorby i designu přinesly zajímavé výsledky. A také se ukázalo, že šumavští skláři a brusiči dokážou spolu s mladými talentovanými lidmi posunout výtvarnou laťku zdejší sklářské výroby o něco výš a že zdejší řemeslná tradice v jejich rukou stále žije," konstatovala Lněničková.

Další ročník se věnoval suvenýrům ze Šumavy, takže studenti zdůrazňovali přírodu a experimentovali se spojením skla s rostlinami či kameny. Loni se věnovali designu nápojového skla a letos tématu Ruce podané k přátelství.

Desetiletí nevyužívaný výstavní pavilon z 60. let 20. století se stálou unikátní expozicí výrobků šumavské sklárny Lötz se otevřel v roce 2014. Za ojedinělou architekturou pavilonu i za jednou z největších kolekcí sklárny Lötz z Klášterského Mlýna nedaleko Kašperských Hor se podle Lněničkové sjíždějí návštěvníci z celého světa.