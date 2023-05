Pavelski se blýskl v NHL čtyřmi góly, ale Dallasu na výhru nestačily

New York - Hokejový útočník Joe Pavelski se stal ve věku 38 let a 295 dní nejstarším hráčem v historii NHL, který vstřelil v play off čtyři góly. Dallasu jeho branky nestačily a podlehl v úvodním utkání 2. kola doma Seattlu 4:5 v prodloužení. Florida s Radko Gudasem v sestavě vstoupila úspěšně do série s Torontem, na jehož ledě vyhrála 4:2.

Pavelski utrpěl v předchozím kole s Minnesotou hned v prvním utkání otřes mozku a do série už nezasáhl. Na led se ale vrátil po dvoutýdenní pauze ve velkém stylu. Už ve třetí minutě otevřel skóre střelou z pravého kruhu a tečí v čase 12:18 dostal Dallas do vedení 2:1. Seattle ještě v úvodní třetině otočil na 4:2, ale Pavelski ve třetí třetině snížil z dorážky a v 54. minutě baseballovým způsobem vyrovnal.

Seattle, který v úvodním kole zastavil obhájce Stanleyova poháru Colorado, vměstnal všechny branky v základní hrací době mezi 12. až 16. minutu. Postupně skórovali Jaden Schwartz, Justin Schultz, Oliver Bjorkstrand a Jordan Eberle. Prodloužení rozhodl Yanni Gourde v čase 72:23.

Florida si v úvodním kole vyšlápla na suveréna základní části a vyřadila Boston po obratu v sérii z 1:3. Herní pohodu si přenesla i do Toronta a nerozhodila ji ani ztráta dvougólového vedení, které zařídil Nick Cousins z dorážky a Sam Bennett ve 28. minutě tečí. Po jedenácti sekundách odpověděl Matthew Knies svým prvním gólem v NHL a na něj brzy navázal vyrovnávací trefou Michael Bunting.

V závěru druhé třetiny se ale prosadil ze sólového úniku Carter Verhaeghe, který rozhodl i sedmý duel v Bostonu. Výhru zpečetil v 53. minutě obránce Brandon Montour střelou od modré čáry a připsal si už šestý gól v letošním play off. Tři branky vítězů připravil Matthew Tkachuk.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápas:

Toronto - Florida 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: 29. Knies, 35. Bunting - 10. Cousins, 28. Bennett, 38. Verhaeghe, 53. Montour. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.244. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. M. Tkachuk, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Západní konference - 1. zápas:

Dallas - Seattle 4:5 v prodl. (2:4, 0:0, 2:0 - 0:1)

Branky: 3., 13., 50. a 54. Pavelski - 12. Schwartz, 15. Schultz, 15. Bjorkstrand, 16. Eberle, 73. Gourde. Střely na branku: 35:44. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (Dallas), 2. Gourde (Seattle), 3. Domi (Dallas).