Pavelski se blýskl v NHL čtyřmi góly, ale Dallasu na výhru nestačily

New York - Hokejový útočník Joe Pavelski se stal ve věku 38 let a 295 dní nejstarším hráčem v historii NHL, který vstřelil v play off čtyři góly. Dallasu jeho branky nestačily a podlehl v úvodním utkání 2. kola doma Seattlu 4:5 v prodloužení. Florida s Radko Gudasem v sestavě vstoupila úspěšně do série s Torontem, na jehož ledě vyhrála 4:2.

Pavelski utrpěl v předchozím kole s Minnesotou hned v prvním utkání otřes mozku a do série už nezasáhl. Na led se ale vrátil po dvoutýdenní pauze ve velkém stylu. Už ve třetí minutě otevřel skóre střelou z pravého kruhu a tečí v čase 12:18 dostal Dallas do vedení 2:1. Seattle ještě v úvodní třetině otočil na 4:2, ale Pavelski ve třetí třetině snížil z dorážky a v 54. minutě baseballovým způsobem vyrovnal.

"Jsem nadšený, že jsem zpátky. Už při nástupu na rozcvičku jsem cítil adrenalin, těšil jsem se. Užíval jsem si, že můžu zase hrát," řekl Pavelski. "Bojovali jsme, byl to dobrý zápas, vyrovnaný. Porážka bolí, je tvrdá. Chtěli jsme začít vítězně," doplnil.

Pavelski nasázel v play off NHL hattrick poosmé. "Epický návrat. Škoda, že jsme jeho góly promarnili a nevyhráli," mrzelo trenéra Dallasu Petera DeBoera. "Odvedl víc, než od něj čekáme. Táhl nás k výhře. Ale udělali jsme pro nás pár netypických chyb, dvakrát jsme inkasovali po vhazování. Určitým detailům hry jsme nevěnovali patřičnou pozornost a to je v této fázi potřeba. Měli jsme i výpadky, kdy jsme nebojovali dostatečně. Až v závěru jsme zapnuli a měli i šance v prodloužení. Příště musíme hrát naplno celý zápas," dodal kouč.

Seattle, který v úvodním kole zastavil obhájce Stanleyova poháru Colorado, vměstnal všechny branky v základní hrací době mezi 12. až 16. minutu. Postupně skórovali Jaden Schwartz, Justin Schultz, Oliver Bjorkstrand a Jordan Eberle. Prodloužení rozhodl Yanni Gourde v čase 72:23.

"Měl jsem trochu štěstí," uznal Gourde, který se trefil z úhlu pod horní tyč. O výhru se zasloužilo pět různých střelců, už v sérii s Coloradem skórovalo patnáct hráčů. "Jsme sebevědomá parta. Samozřejmě nechcete ztratit dvoubrankový náskok ve třetí třetině. I čtyři inkasované góly jsou moc. Na tom musíme zapracovat. Ale líbí se mi, jak jsme odpověděli a že jsme se nenechali rozhodit," dodal.

Florida si v úvodním kole vyšlápla na suveréna základní části a vyřadila Boston po obratu v sérii z 1:3. Herní pohodu si přenesla i do Toronta a nerozhodila ji ani ztráta dvougólového vedení, které zařídil Nick Cousins z dorážky a Sam Bennett ve 28. minutě tečí. Po jedenácti sekundách odpověděl Matthew Knies svým prvním gólem v NHL a na něj brzy navázal vyrovnávací trefou Michael Bunting.

V závěru druhé třetiny se ale prosadil ze sólového úniku Carter Verhaeghe, který rozhodl i sedmý duel v Bostonu. Výhru zpečetil v 53. minutě obránce Brandon Montour střelou od modré čáry a připsal si už šestý gól v letošním play off. Tři branky vítězů připravil Matthew Tkachuk.

"Hráli dobře, ale góly jsme inkasovali naší vinou. Můžeme být o dost lepší," podotkl obránce Toronta Luke Schenn. "Nutili nás k chybám. Ale i v minulé sérii jsme udělali nějaké zbytečné. Je to hlavně o nás," souhlasil trenér kanadského klubu Sheldon Keefe.

Od postupu Floridy uteklo jen necelých 48 hodin, ale na její hře se krátký čas na regeneraci sil neprojevil. "Pokud jsme trošku cítili únavu po sérii s Bostonem, protože byla těžká, tak je to náš normální den. Na zápřah jsme zvyklí," prohlásil kouč Floridy Paul Maurice. "Náš rozpis zápasů byl na konci ledna brutální a tehdy jsme začali hrát náš nejlepší hokej," doplnil.

2. kolo play off NHL:

Východní konference - 1. zápas:

Toronto - Florida 2:4 (0:1, 2:2, 0:1)

Branky: 29. Knies, 35. Bunting - 10. Cousins, 28. Bennett, 38. Verhaeghe, 53. Montour. Střely na branku: 36:28. Diváci: 19.244. Hvězdy zápasu: 1. Bennett, 2. M. Tkachuk, 3. Bobrovskij (všichni Florida).

Západní konference - 1. zápas:

Dallas - Seattle 4:5 v prodl. (2:4, 0:0, 2:0 - 0:1)

Branky: 3., 13., 50. a 54. Pavelski - 12. Schwartz, 15. Schultz, 15. Bjorkstrand, 16. Eberle, 73. Gourde. Střely na branku: 35:44. Diváci: 18.532. Hvězdy zápasu: 1. Pavelski (Dallas), 2. Gourde (Seattle), 3. Domi (Dallas).