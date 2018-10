Charkov - Záložník David Pavelka věří, že po uplynulém srazu bude veřejnost hledět na fotbalovou reprezentaci pozitivněji než v poslední době. Po prvních dvou zápasech pod novým trenérem Jaroslavem Šilhavým cítí, že se tvoří dobrý tým. Český celek nejprve v Lize národů v sobotu vyhrál 2:1 na Slovensku a v úterý po dobrém výkonu smolně podlehl na Ukrajině těsně 0:1.

"Byla tu pozitivní energie, všichni tomu věřili. Všichni jsme se chovali jako tým, bylo úplně jedno, kdo byl na hřišti. To tady bylo cítit celý sraz. Cítím, že se tu tvoří dobrý tým," řekl Pavelka novinářům po porážce na Ukrajině.

"Ještě nám tu nějací hráči, kteří do té kostry budou patřit jako Vláďa Darida nebo Mára Suchý, chyběli. Myslím, že po tomhle srazu se na to snad zase bude koukat pozitivněji. Ověřili jsme si, že pokud budeme plnit, co máme, a hrát se stoprocentním nasazením, dá se hrát s každým. I když některé zápasy budou složitější," dodal záložník turecké Kasimpasy.

Jeho celek s Ukrajinou držel krok a chvílemi byl aktivnější. "Měli jsme dobré pasáže, vytvořili jsme si dost šancí. Myslím, že to byl remízový zápas, remíza by byla asi veselejší a zaslouženější. Na Slovensku jsme byli efektivní, dnes nám to tam nepadlo. Rozhodují góly, dnes rozhodla efektivita," podotkl Pavelka.

Sám měl dvě dobré střely z dálky, ale čekání na gól nezlomil. "Jsem zakletý, bohužel. Chtěl jsem to prolomit, věřil jsem si a zase to tam nespadlo. Nevím, kdy už to tam spadne. Už je to dlouho," řekl Pavelka.

"Ta první střela mě mrzí víc než druhá. Byla hodně nepříjemná pro brankáře, viděl ji na poslední chvíli. Do poslední chvíle jsem doufal, že to tam zapadne. Ale nakonec ji ještě tečoval ven. Druhá sice zaplavala, ale na tu měl čas a viděl ji. Až tak nebezpečná nebyla," dodal Pavelka.

V obou zápasech pod Šilhavým nastoupil v základní sestavě, předtím přitom za reprezentaci skoro dva roky nehrál. "Nečekal jsem, že nastoupím do obou zápasů. První zápas jsem hrál trochu ofenzivnější roli a úplně mi to nesedlo. Snažil jsem se pomoci hlavně v defenzivě. Dnes jsem se cítil líp, dostal jsem se i do zakončení v té pozici, která je mi asi více vlastní. Já tu budu rád za jakoukoliv roli. Doufám, že jsem trenéra extra nezklamal za tenhle sraz a že mi třeba ještě šanci dá," řekl Pavelka.