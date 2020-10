Pavelka měl po premiéře za Spartu smíšené pocity

Praha - Smíšené pocity si z prvního zápasu za Spartu odnesl záložník David Pavelka. Letenští fotbalisté se podle něj i v oslabení v Evropské lize doma proti Lille uvedli dobrým výkonem, přesto s vedoucím cekem francouzské ligy prohráli 1:4.

Sparta po reprezentační přestávce a přerušení české ligy kvůli koronaviru hrála poprvé od 3. října a navíc se musela obejít bez čtyř stoperů. V obraně proto zaskočil záložník Ladislav Krejčí mladší, který byl ale ve 23. minutě vyloučen a výrazně tak domácím zápas zkomplikoval.

Sparta sice dokázala v oslabení krátce po přestávce díky gólu Bořka Dočkala vyrovnat na 1:1, hosté ale nakonec přesvědčivě zvítězili. "Mám smíšené pocity. Myslím, že tam byly dobré věci a vyzkoušeli jsme si, že i s takovými týmy můžeme hrát," řekl na videokonferenci Pavelka.

"Úplně jsme nechytili začátek, kdy nás Lille překvapilo, ale postupně to bylo lepší a časem jsme se s nimi popasovali," přidal devětadvacetiletý záložník, který na Letnou přišel před třemi týdny z turecké Kasimpasy. Proti Lille za Spartu poprvé nastoupil a také si poprvé vyzkoušel roli stopera, ve které nahradil vyloučeného Krejčího.

"Prohráli jsme 1:4, takže dobré to nebylo, ale hrál jsem to poprvé v životě," řekl Pavelka. "Lišák (David Lischka) mi pomáhal, snažili jsme se hodně komunikovat, zkoušel jsem se aspoň dostávat do soubojů, ale bylo to složité, protože soupeř měl vepředu hrozně rychlé hráče," prohlásil.

Pavelka byl také u kontroverzního momentu, když ho v prvním poločase stáhl Botman, ale rozhodčí hostujícímu obránci druhou žlutou kartu neudělil. "K tomu bych se nevyjadřoval. Jsou to věci, které neovlivníme. My se musíme soustředit na výkon," prohlásil.

Nevymlouval se ani na rozsáhlou marodku, na které jsou hned čtyři stopeři Plechatý, Hancko, Štetina a Čelůstka. "Je prostě taková doba a všichni mají stejné podmínky. Nevíte, kdo kdy vypadne. Ale problém v tom nebyl, na soupeře jsme se připravili dobře," uvedl.