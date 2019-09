Pavel Zeman předpokládá, že v kauze Čapího hnízda rozhodnuto není

Brno - V kauze Čapího hnízda, v níž je obviněn premiér Andrej Babiš, zřejmě dosud není rozhodnuto, řekl dnes nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Podle něj jde nejspíš o mezikrok, tzv. aprobační proces. "Nemyslím si, že by veřejnost měla být informována o těchto mezikrocích, ale o zásadních postupech, třeba o podání obžaloby či zastavení trestního stíhání," uvedl. Městské státní zastupitelství v Praze v pondělí uvedlo, že dozorový státní zástupce Jaroslav Šaroch ve věci změnil právní názor a jeho nadřízený nyní zjišťuje, zda je změna zákonná a důvodná. ČTK požádala o vyjádření pražské zastupitelství.

"Nejsem informován, jak aktuálně vypadá dění ve spise, nemám podrobné informace o vývoji v kauze. Předpokládám ale, že v kauze dosud nebylo rozhodnuto, pouze byl anoncován směr, kterým se dozorový státní zástupce zabývá, " řekl Zeman novinářům v Brně.

Nejvyšší státní zástupce dnes obecně vysvětloval kroky postupu státních zastupitelství. Vývoj kolem kauzy Čapí hnízdo více nekomentoval, vzhledem k tomu, že v dané věci může být Nejvyšší státní zastupitelství ještě v budoucnu činné.

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) v úterním rozhovoru pro Deník N uvedla, že aktuálnímu postupu pražského městského státního zastupitelství v kauze Čapího hnízda nerozumí. Nejnovější vývoj v případu označila za rozpačitý a práci státních zástupců za nepochopitelnou a neuchopitelnou. Podle ní jde o špatný signál o stavu soustavy státního zastupitelství.



Šaroch případ dozoruje od začátku, v minulosti zamítl stížnosti Babiše a dalších proti stíhání jako nedůvodné. Vyhověl naopak stížnostem místopředsedy ANO Jaroslava Faltýnka i dalších tří lidí a jejich obvinění zrušil. Unie státních zástupců dnes zdůraznila, že Šaroch případ zpracovával čtyři roky, a že by měl tedy vysvětlit, jaké okolnosti ho vedly k aktuálnímu rozhodnutí.



Zastavit stíhání lze pouze z důvodů, které přesně vymezuje trestní řád - například pokud se daný skutek nepochybně nestal, pokud tento skutek není trestným činem nebo jestliže není prokázáno, že skutek spáchal obviněný. Mezi dalšími možnými důvody je nepřípustnost stíhání - mimo jiné proto, že je promlčené. Tato varianta by přicházela v úvahu, pokud by se Šaroch rozhodl změnit právní kvalifikaci skutku.



Loni státní zástupci zastavili stíhání u 814 obviněných, což představuje zhruba jedno procento stíhaných. Po pravomocném zastavení stíhání se do věci může v tříměsíční lhůtě vložit nejvyšší státní zástupce Zeman a zrušit usnesení jako nezákonné.